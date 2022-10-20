Состоялось обсуждение легендаристики и сценаристики с Романом Богатыревым

Легендаристику территорий обсудили в Национальной библиотеке РС (Я).

Сегодня, 20 октября, в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоялось обсуждение легендаристики территорий с Романом Богатыревым.

Федеральный эксперт, член координационного совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», историк Роман Богатырев специально для обучения волонтеров Якутии приехал из Москвы в рамках интенсива «Школа волонтерства в сфере культуры».

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав Левочкин, члены совета Якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», общественного движения «Волонтеры культуры», историки и работники культуры республики.

«В Якутии проводятся очень масштабные и значимые мероприятия по сохранению культурного наследия. Хотелось бы отметить, что культурное наследие окружает нас везде, работа по его сохранению продолжается и будет усилена. Конечно же, нам очень важна экспертная помощь, поддержка, и сегодняшняя тема лекции очень интересная и своевременная и, надеюсь, очень многих вдохновит», — отметил Владислав Левочкин.

«Действительно, наше историческое достояние начинает жить –приходят люди, туристы, становится востребованным и нужным. Чтобы оно привлекало не только своей историчностью, конечно, надо его легендировать. Должен быть какой-то исторический факт, потом уже раскручивать – тогда становится интересным, потому что самое главное – турист должен получить впечатление от посещения нашего края», — сказал председатель совета Якутского республиканского отделения ВООПИиК Руслан Васильев.

Спикер Роман Богатырев рассказал о тонкостях и секретах создания городских легенд, интересных экскурсионных маршрутов, оформления сценариев для съемок документальных и просветительских фильмов о культурном наследии. Также для участников мероприятия был проведен мастер-класс по сценаристике, в котором зрители сами написали сценарий к фильму, основанному на исторических фактах и фольклорных материалах.

«Школа волонтерства в сфере культуры» – это интенсив, который проходит в Якутске. Интенсив проводится общественным движением «Волонтеры культуры Якутии» с целью информирования о возможностях добровольческой деятельности и формирования сети волонтерских центров на базе учреждений культуры.