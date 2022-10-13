Состоялось обсуждение книги Николая Лугинова «Мать Чингисхана» 

Сегодня, 13 октября, Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я) состоялось обсуждение книги «Мать Чингисхана» народного писателя РС(Я), заслуженного работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств РС(Я) Николая Алексеевича Лугинова.

В мероприятии приняли участие народный писатель Николай Лугинов, лауреат государственной премии РСФСР им. М.Горького, писатель и переводчик Владимир Карпов, народные писатели Якутии Семен Попов-Тумат, Елена Слепцова-Куорсуннаах, член Союза писателей России Евдокия Иринцеева-Огдо, заместитель председателя правления Союза писателей Якутии Степан Сивцев-Хамалҕа, народный депутат, председатель постоянного комитета по делам детства и семьи Госсобрания РС (Я) (Ил Түмэн) Алена Атласова, литературоведы и общественность Якутии.

«В книге собрали в одну тему из глав моего романа «По велению Чингисхана». Получился очень интересный, захватывающий сюжет. В скором времени книга будет доступна в свободной продаже в России и в нескольких странах», — сказал Николай Лугинов.

Гости мероприятия отметили символичность того, что уникальное издание вышло в Год матери, объявленном в Якутии.

«Сегодня состоялось важное событие в литературе, потому что все мы знаем данное произведение Николая Лугинова. Мать является самым важным человеком в жизни каждого. В этой книге говорится о матери великого воина. То, что сейчас новая книга «Мать Чингисхана» будет доступна для читателей всей России – это для нас очень важно», — сказала председатель постоянного комитета по делам детства и семьи Госсобрания РС (Я) (Ил Түмэн) Алена Атласова.

Писатели Николай Лугинов и Владимир Карпов вместе учились в Литературном институте им. М. Горького и с тех пор продолжают дружить и сотрудничать.

«Прежде, чем появляется произведение, у Николая Алексеевича рождается концепция, эту концепцию я очень остро чувствую, и он ее проводит в каждой его строке. В этой книге собраны самые яркие легенды. Говоря о Чингисхане, о том времени, конечно, ведется разговор не только о нашей жизни, но и о всех временах», — отметил Владимир Карпов.

В книгу «Мать Чингисхана» вошли избранные повести и рассказы, написанные в разные годы, в переводе писателя Владимира Карпова. Издание вышло при содействии экспертного совета Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ) по выпуску переводов произведений литературы народов России. Стоит отметить, что в 2022 году АСПИ было изданы книги четырех национальных писателей России.