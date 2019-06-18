Состоялось итоговое заседание организационного комитета IV Спартакиады трудовых коллективов Якутии

Сегодня в республиканском комитете по подготовке и организации IV Спартакиады трудовых коллективов Якутии подвели итоги мероприятия. Со словами благодарности в адрес профсоюзных лидеров и активистов, работников спортивных учреждений республики выступил министр спорта и физической культуры республики Иннокентий Григорьев.

«Сегодня, когда перед нами стоит задача вовлечения в занятия физкультурой и спортом каждого второго жителя страны, корпоративный спорт становится наиболее актуальным. Эта Спартакиада трудящихся нам всем показала, что наша республика двигается в нужном направлении – в трудовых коллективах спорт любят, занимаются, и работодателями поддерживается, создаются условия. Остается лишь усилить работу в данном направлении. А Спартакиада трудящихся нашей республики будет продолжаться, набирать обороты. У нас еще есть время подумать над положением соревнований, разделением команд на группы к следующим соревнованиям. Думаю, вместе с профсоюзными лидерами найдем оптимальное решение. Благодарю за слаженную работу профсоюзных активистов, работников спортивных учреждений нашей республики», — обратился министр Иннокентий Григорьев.

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев также выразил благодарность всем организаторам Спартакиады, профсоюзному активу. «И в дни соревнований, и после них лично я услышал много слов благодарности за высокий уровень организации Спартакиады. Довожу их до вас и заверяю, что в дальнейшем Спартакиада трудящихся будет набирать обороты – это только начало большого пути! Деятельность профсоюзов созвучна с работой, проводимой руководством страны и республики по развитию массового спорта. Это одно из приоритетных направлений в нашей работе, и работа будет продолжаться. В ближайшее время будет определено место проведения Спартакиады трудящихся РФ, и нам нужно будет из числа сильнейших спортсменов сформировать сборную команду республики», — сообщил Николай Дегтярев.

Далее состоялось награждение организаторов IV Спартакиады трудовых коллективов республики. Профсоюзные активисты и работники спортивных учреждений отмечены Почетными грамотами, благодарственными письмами Организационного комитета по подготовке и проведению IV Спартакиады трудовых коллективов республики, Министерства по физической культуре и спорту и Федерации профсоюзов республики.

В целях дальнейшего развития физкультурно-оздоровительной работы среди населения республики, массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни в трудовых коллективах с 7-9 июня в Якутске прошли финальные соревнования IV Спартакиады трудящихся РС(Я) по 14 видам спорта. Спартакиаде приняли участие 1671 спортсмен, всего 20 команд, представляющих отраслевые профсоюзные организации. Всего по 14-ти видам спорта в общем количестве работали 150 судей всероссийской и республиканской категории. Соревнования проводились во всех спортивных площадках Якутска. Было разыграно 144 комплектов медалей, 17 комплектов командных кубков и 2 комплекта общекомандных кубков.