Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

Сегодня в Якутске состоялось годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. По итогам 2018 года АО «АК «ЖДЯ» перевезено 5,5 млн тонн грузов (+ 17,5% к уровню 2017 года). Пассажиров перевезено 83,6 тыс. чел. (+5,1%).

По итогам отчетного года получена выручка от всех видов деятельности в размере 5,47 млрд руб. (+75,7%). Чистая прибыль составила 103,7 млн руб. (+15,6%).

Акционеры приняли решение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе направить 51,85 млн рублей на выплату дивидендов по результатам 2018 года.

Собрание утвердило аудитором Общества на 2019 год ООО «Аналитик» – победителя открытого конкурса, проведённого АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» 7 мая 2019.

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров АО «АК «ЖДЯ» сформирован Совет директоров компании в следующем составе:

1 Ковырнов Евгений Анатольевич Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» 2 Маклыгин Николай Васильевич Начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 3 Максимовских Анастасия Вячеславовна Начальник Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» 4 Чабунин Анатолий Михайлович Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — директор по внутреннему контролю и аудиту 5 Проценко Екатерина Владимировна Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». 6 Шило Алексей Николаевич Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания –филиала ОАО «РЖД» 7 Алексеев Петр Вячеславович Генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания» РС (Я) 8 Афанасьев Виктор Спиридонович Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я) 9 Тарасов Александр Евгеньевич Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) 10 Колодезников Алексей Засимович Первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) 11 Шимохин Василий Владимирович Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ»

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» — крупнейшее транспортное предприятие Республики Саха (Якутия). Является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская – Томмот протяженностью 368 км и перевозчиком грузов на этом участке. С 2014 года осуществляет временную эксплуатацию строящегося участка Томмот – Нижний Бестях.

В соответствии с государственным контрактом с Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 21 апреля 2018 года АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» определено генеральным подрядчиком по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск. 24 декабря 2018 года АО «АК «ЖДЯ» завершило строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях).

Основными акционерами АО «АК «ЖДЯ» являются ОАО «РЖД», владеющее 49,92% акций общества и Республика Саха (Якутия) в лице министерства имущества и земельных отношений Республики Саха (Якутия) — 44,97%.