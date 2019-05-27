Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

Сегодня в Якутске состоялось годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. По итогам 2018 года АО «АК «ЖДЯ» перевезено 5,5 млн тонн грузов (+ 17,5% к уровню 2017 года). Пассажиров перевезено 83,6 тыс. чел. (+5,1%).
По итогам отчетного года получена выручка от всех видов деятельности в размере 5,47 млрд руб. (+75,7%). Чистая прибыль составила 103,7 млн руб. (+15,6%).
Акционеры приняли решение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе направить 51,85 млн рублей на выплату дивидендов по результатам 2018 года.
Собрание утвердило аудитором Общества на 2019 год ООО «Аналитик» – победителя открытого конкурса, проведённого АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» 7 мая 2019.
По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров АО «АК «ЖДЯ» сформирован Совет директоров компании в следующем составе:
|1
|Ковырнов Евгений Анатольевич
|Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
|2
|Маклыгин Николай Васильевич
|Начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
|3
|Максимовских Анастасия Вячеславовна
|Начальник Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»
|4
|Чабунин Анатолий Михайлович
|Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — директор по внутреннему контролю и аудиту
|5
|Проценко Екатерина Владимировна
|Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
|6
|Шило Алексей
Николаевич
|Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания –филиала ОАО «РЖД»
|7
|Алексеев Петр Вячеславович
|Генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания» РС (Я)
|8
|Афанасьев Виктор Спиридонович
|Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я)
|9
|Тарасов Александр Евгеньевич
|Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)
|10
|Колодезников Алексей Засимович
|Первый заместитель Председателя Правительства РС (Я)
|11
|Шимохин Василий Владимирович
|Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ»
АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» — крупнейшее транспортное предприятие Республики Саха (Якутия). Является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская – Томмот протяженностью 368 км и перевозчиком грузов на этом участке. С 2014 года осуществляет временную эксплуатацию строящегося участка Томмот – Нижний Бестях.
В соответствии с государственным контрактом с Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 21 апреля 2018 года АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» определено генеральным подрядчиком по строительству пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск. 24 декабря 2018 года АО «АК «ЖДЯ» завершило строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях).
Основными акционерами АО «АК «ЖДЯ» являются ОАО «РЖД», владеющее 49,92% акций общества и Республика Саха (Якутия) в лице министерства имущества и земельных отношений Республики Саха (Якутия) — 44,97%.