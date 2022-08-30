В Усть-Майском улусе чествовали призера Паралимпийских игр Анастасию Диодорову

Мероприятие было приурочено к республиканскому турниру по вольной борьбе памяти МСМК Алексея Диодорова.

27 августа в здании районной администрации состоялось чествование серебряного призера летних Паралимпийских игр, чемпионки Мира и Европы, заслуженного мастера спорта России по плаванию, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения в 13-х Паралимпийских играх 2008 года в Пекине, заслуженного мастера спорта России, заслуженного работника физической культуры и спорта РС(Я), обладателя Знака отличия РС(Я) «Гражданская доблесть», кавалера ордена «Полярная Звезда» Анастасии Диодоровой. Чествование было приурочено к Республиканскому турниру по вольной борьбе памяти МСМК Алексея Григорьевича Диодорова.

Мероприятие открыл глава улуса Александр Анатольевич Антипин, он же рассказал о спортивной жизни Алексея Диодорова, о его турнирах в Усть-Майском улусе. Продолжая тему спортивной династии, глава улуса вручил Почетную грамоту с памятными часами «За пропаганду здорового образа жизни и вклад в развитие спорта в Усть-Майском улусе» вдове Алексея Диодорова – Людмиле Николаевне Диодоровой и медаль «За вклад в социально-экономическое развитие Усть-Майского улуса» Анастасии Диодоровой.

От Министерства физкультуры и спорта слово было передано директору ГБУ «Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта» Нюргуну Валерьевичу Иванову. Нюргун Иванов, поздравляя участников, вручил благодарственное письмо и памятный подарок Министерства спорта РС(Я) Александру Анатольевичу Антипину, а виновникам торжества Анастасии Алексеевне и Людмиле Николаевне – букеты цветов.

Далее гостей поприветствовали учащиеся Эжанской средней школы имени Н.А. Атласова: мастер спорта Российской Федерации по национальным видам спорта Ярослав Трофимов, Александр Атласов, Данил Иванов, директор Кюпской средней школы Генриетта Дьячковская, тренеры-преподаватели Детско-юношеской спортивной школы Василий Атласов, Игорь Кондаков, юный спортсмен Сергей Атласов, ветеран спорта, мастер спорта международного класса по боксу, участник Олимпийских игр 1982 года в Барселоне, почетный гражданин Усть-Майского улуса, заслуженный работник физической культуры и спорта РС(Я) Анатолий Филиппов. Музыкальными поздравлениями поддержали Диана Красноперова, Александра Хартасова и видеороликом – танцевальный коллектив культурного центра поселка Усть-Мая «Солнышко».

Программу в рамках пребывания почетных гостей продолжили круглый стол на тему развития спорта в районе и подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ГБУ РС(Я) «Республиканский центр адаптивной и физической культуры и спорта» и администрацией МР «Усть-Майский улус (район)».