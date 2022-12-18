Состоялись выборы глав Бордонского и Хорулинского наслега

Процедура подсчета голосов в избирательных участках Нюрбинского района

По предварительным данным организующей выборы участковой комиссии избирательного участка № 417 явка избирателей на досрочных выборах главы Хорулинского наслега Нюрбинского района составила 292 избирателя или 55,94% включенных в списки избирателей.

В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 522 избирателя.

В избирательные бюллетени были внесены данные 2 кандидатов. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

Иванов Тимофей Алексеевич , 1987 г.р., образование среднее профессиональное, временно исполняющий обязанности главы МО «Хорулинский наслег», выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нюрбинском районе Республике Саха (Якутия). За него проголосовали 278 ( 95,21 % ) избирателей, включенных в списки избирателей.

, 1987 г.р., образование среднее профессиональное, временно исполняющий обязанности главы МО «Хорулинский наслег», выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нюрбинском районе Республике Саха (Якутия). За него проголосовали 278 ( ) избирателей, включенных в списки избирателей. Петров Артём Аркадьевич, 1994 г.р., образование среднее профессиональное, электрик МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова», выдвинут в порядке самовыдвижения. Он получил голоса 12 (4,11 %) избирателей.

По предварительным данным организующей выборы участковой комиссии избирательного участка № 426 явка избирателей на досрочных выборах главы Бордонского наслега Нюрбинского района составила 558 (47,69 %) избирателей.

В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 1170 избирателя.

В избирательные бюллетени были включены 2 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом: