Состоялись выборы глав Бордонского и Хорулинского наслега
По предварительным данным организующей выборы участковой комиссии избирательного участка № 417 явка избирателей на досрочных выборах главы Хорулинского наслега Нюрбинского района составила 292 избирателя или 55,94% включенных в списки избирателей.
В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 522 избирателя.
В избирательные бюллетени были внесены данные 2 кандидатов. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:
- Иванов Тимофей Алексеевич, 1987 г.р., образование среднее профессиональное, временно исполняющий обязанности главы МО «Хорулинский наслег», выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нюрбинском районе Республике Саха (Якутия). За него проголосовали 278 (95,21 %) избирателей, включенных в списки избирателей.
- Петров Артём Аркадьевич, 1994 г.р., образование среднее профессиональное, электрик МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова», выдвинут в порядке самовыдвижения. Он получил голоса 12 (4,11 %) избирателей.
По предварительным данным организующей выборы участковой комиссии избирательного участка № 426 явка избирателей на досрочных выборах главы Бордонского наслега Нюрбинского района составила 558 (47,69 %) избирателей.
В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 1170 избирателя.
В избирательные бюллетени были включены 2 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:
- Кириллин Станислав Евгеньевич, 1984 г.р., образование высшее, инженер Муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), депутат наслежного совета МО «Бордонский наслег» Нюрбинского улуса (района), выдвинут в порядке самовыдвижения. За него проголосовали 131 (23,48 %) избиратель, принявший участие в выборах.
- Степанов Прокопий Юрьевич, 1983 г.р., образование высшее, временно безработный, председатель наслежного совета муниципального образования «Бордонский наслег» Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия), выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нюрбинском районе Республике Саха (Якутия). За него проголосовали 424 избирателя или 75,99 % избирателей, принявших участие в выборах.
Голосование проходило открыто, гласно. Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я). Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало. Голосование прошло в строгом соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства.
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