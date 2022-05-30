Состоялись рабочие встречи по вопросам трудовой занятости осужденных

В ходе рабочих встреч заместителя начальника УФСИН Сергея Калиновского с первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кириллом Бычковым и первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрием Садовниковым рассмотрены вопросы развития производства в исправительных учреждениях и реализации продукции для государственных и муниципальных нужд.

В Правительстве Республики Саха (Якутия) состоялись рабочие встречи заместителя начальника УФСИН Сергея Калиновского, курирующего производственные вопросы, с первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кириллом Бычковым и первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрием Садовниковым.

В ходе встреч обсуждались вопросы развития производства в исправительных учреждениях и, как следствие, увеличение количества трудоустроенных осужденных, а также реализации продукции для государственных и муниципальных нужд.

Сергей Калиновский сказал о том, что центры трудовой адаптации осужденных имеют большой опыт изготовления камней бетонных стеновых, элементов городского благоустройства из металла (скамеек, урн, ограждений и других малых архитектурных форм), изделий деревообрабатывающей и швейной промышленности.

Он отметил, что увеличения количества трудоустроенных осужденных, уровня средней заработной платы и возмещения вреда в УФСИН удалось достичь, в том числе, за счет увеличения объема производственных заказов от региональных органов власти.

Кирилл Бычков и Дмитрий Садовников подчеркнули, что трудовая занятость осужденных оказывает положительное влияние на уровень их социализации и в целом способствует снижению количества повторных преступлений и правонарушений в республике.

Стороны определились в необходимости разработки дополнительных мер по поддержке производственного сектора исправительных учреждений и выразили уверенность, что положительная динамика в данном направлении продолжится.