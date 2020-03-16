12-13 марта состоялись Дни Федерации профсоюзов Якутии в Таттинском улусе. Для участия в семинар-совещании в село Ытык Куел съехались профсоюзные активисты из заречной группы улусов – Чурапчинского, Амгинского и Мегино-Кангаласского.

Традиционно состоялись встречи в трудовых коллективах, где члены рабочей группы Федерации профсоюзов подробнее ознакомились с проблемами и вопросами работников. Встречи прошли в коллективах Таттинской РЭС, Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» и предприятия «Тааттаавтодор». Вопросы, которые интересуют работников предприятий касались в основном санаторно-курортного лечения, оплаты проезда к месту отпуска, льгот ветеранам труда, перехода на электронные трудовые книжки. Кроме того, таттинские коммунальщики интересовались вопросами внесения предложений и дополнений в проект коллективного договора. А работники «Тааттаавтодора» спрашивали о возможностях санаторно-курортного отдыха в республике и за ее пределами. Как рассказал директор предприятия Иван Бочонин, ежегодно работники отдыхают в санатории в Белокурихе.

«В начале года составляем список из желающих выехать на отдых. В предприятии проведена спецоценка условий труда. По ее итогам определены 11 человек, работающих во вредных условиях труда. Все полагающиеся им льготы и гарантии выплачиваются», — подчеркнул Бочонин. Нужно отметить, что во всех трех перечисленных предприятиях давно и активно действуют профсоюзные организации, а профсоюзное членство составляет 100%.

Параллельно с этими встречами в первый день работы профсоюзной делегации в селе Ытык Куел состоялись встречи с работниками отраслей образования, культуры и агропромышленного комплекса. На встрече профсоюзного лидера работников народного образования республики Янины Щепанской с работниками образования Таттинского улуса были в основном подняты вопросы дифференциации заработной платы. «Ситуация, когда учитель с высшим образованием, высшей квалификационной категории получает заработную плату наравне с санитаркой в медицинском учреждении – есть не только в Таттинском улусе. Проблема нам давно известна и свою позицию перед правительством и отраслевым министерством мы озвучиваем всегда. Пока единого решения не принято, но работа нами проводится», — отметила Янина Щепанская. В отраслях культуры и агропромышленного комплекса состоялись отчетно-выборные конференции, где были избраны председатели улусных комитетов профсоюзов. Так, в отрасли культуры на должность председателя улусного комитета профсоюза работников культуры переизбрана Раиса Петрова, а в отрасли агропромышленного комплекса – новый председатель .

В первой половине второго дня работы состоялся семинар для профсоюзного актива по основным вопросам деятельности Федерации профсоюзов республики. Обсуждены вопросы изменений и нововведений в трудовом законодательства, защиты прав работников, соблюдения работодателями требований охраны труда и вопросы коллективного договора. Перед профсоюзным активом заречной группы улусов выступил председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев, который рассказал об основных итогах деятельности и перспективных задачах Федерации профсоюзов республики. Профсоюзный лидер республики озвучил позицию профсоюзов по важным для трудящихся республики вопросам, таким как упорядочение сети бюджетных учреждений, дифференциация заработной платы, повышение заработной платы «прочих» категорий бюджетных работников, вопросы пенсионного возраста.

В свою очередь глава Таттинского улуса Михаил Соров поблагодарил делегацию Федерации профсоюзов за оказанную консультативную помощь работникам улуса. «В нашем улусе профсоюзные активисты занимают активную жизненную и общественную позицию. Все крупные мероприятия в улусе проходят при их непосредственной организации. К примеру, в эти дни проводится культурно-спортивный Фестиваль среди поселений, посвященный 75-летию Великой Победы, где принимают участие тысячи жителей улуса. И всегда мы полагаемся на организационные навыки и умение сплачивать людей наших профсоюзных активистов. Также создан улусный фонд Победы. К сбору средств среди трудовых коллективов также большую работу проводят профсоюзы. Пользуясь случаем, от имени администрации улуса хочу выразить благодарность профсоюзному активу нашего улуса за активную работу, ваш вклад в социально-экономическое развитие улуса», — обратился Михаил Соров к профактиву Таттинского улуса.

В завершении работы Дней Федерации профсоюзов республики в Таттинском улусе состоялось награждение профсоюзного актива со всех отраслей.

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Для обсуждения ситуации по размеру заработной платы «прочих» категорий граждан в управлении образования Таттинского улуса состоялась отдельная встреча председателя Федерации профсоюзов республики Николая Дегтярева и председателя республиканского комитета профсоюза работников народного образования Янины Щепанской с директорами образовательных учреждений улуса, специалистами управления образования улуса. На встрече кроме вопросов заработной платы работников, были подняты вопросы оплаты труда в отдельных случаях совмещения и совместительства. Кроме того, еще одним нерешенным вопросов в улусе было названо содержание в учреждениях образования ЧОПов. В адрес администрации муниципального района прокуратурой направлено письмо о содержании ЧОПов, но как было сказано на встрече, финансирования на это пока не предусмотрено. Участники встречи озвучили предложение о необходимости пересмотра методики расчета субвенций на финансирование системы образования в улусе. Руководители образовательных учреждений назвали методику устаревшей. «Статьи заработной платы, конечно же, остаются нетронутыми, но на такие расходы, как текущий ремонт, приобретение оборудования средств не хватает», — было сказано на встрече.

Янина Щепанская также проинформировала руководителей о планируемых изменениях в части охраны труда педагогов. «В процессе работы возникают профессиональные заболевания у педагогов – ларингит, фарингит, заболевание опорно-двигательного аппарата, психо-эмоциональное выгорание. Именно психо-эмоциональное выгорание в 2022 году планируют внести в перечень профзаболеваний педагогов», — сообщила профсоюзный лидер работников образования республики.

Федерация профсоюзов республики выражает благодарность координационному совету организаций профсоюзов Таттинского улуса в лице председателя Григория Никитича Григорьева за содействие в организации мероприятий Дней Федерации профсоюзов в улусе.