Состоялась встреча УФСИН с Общественным советом

Состоялась рабочая встреча руководства УФСИН с новым составом Общественного совета при УФСИН

В актовом зале Управления состоялась рабочая встреча руководства УФСИН с новым составом Общественного совета при УФСИН.

Начальник УФСИН Василий Седрисев сказал о том, что основной целью деятельности совета является привлечение общественности к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, защите прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственном изоляторе. Он отметил, что прежним составом совета проводилась большая работа по участию в воспитательных и досуговых мероприятиях для осужденных, пополнению библиотечного фонда в исправительных учреждениях.

На первом заседании нового состава Общественного совета при УФСИН избраны председатель совета – Марина Платонова и заместители председателя совета – Сергей Соболев и Прокопий Сивцев.

В состав совета вошли представители общественных организаций и средств массовой информации, ветераны.