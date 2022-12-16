16.12.2022
16:04
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Общество

Состоялась встреча УФСИН с Общественным советом

Состоялась рабочая встреча руководства УФСИН с новым составом Общественного совета при УФСИН

В актовом зале Управления состоялась рабочая встреча руководства УФСИН с новым составом Общественного совета при УФСИН.

Начальник УФСИН Василий Седрисев сказал о том, что основной целью деятельности совета является привлечение общественности к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, защите прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственном изоляторе. Он отметил, что прежним составом совета проводилась большая работа по участию в воспитательных и досуговых мероприятиях для осужденных, пополнению библиотечного фонда в исправительных учреждениях.

На первом заседании нового состава Общественного совета при УФСИН избраны председатель совета – Марина Платонова и заместители председателя совета – Сергей Соболев и Прокопий Сивцев.

В состав совета вошли представители общественных организаций и средств массовой информации, ветераны.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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