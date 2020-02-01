Состоялась встреча политического и духовного лидеров Якутии

В рамках рабочего визита в Таттинский улус Айсен НИКОЛАЕВ встретился с известным кузнецом, хранителем якутских народных традиций Борисом Фёдоровичем НЕУСТРОЕВЫМ — Мандар Уус.

Встреча состоялась в Центре духовности и творчества «Мандар Уус» Баягинского наслега. Этот Центр был создан жителями села для сохранения самобытной, уникальной культуры якутского народа, технологии традиционных народных ремёсел на основе философских идей Бориса Неустроева — Мандар Уус.

В настоящее время здесь творчеством занимаются 10 мастеров-кузнецов, 5 учащихся Баягинской средней школы, 17 мастериц по шитью из бересты, 20 мастериц по изготовлению изделий из конского волоса. Сюда ежегодно приезжают много мастеров и делегаций со всей республики, проводятся мастер-классы, лекции, беседы.

Борис Фёдорович Неустроев — Мандар Уус предоставил Ил Дархану возможность попробовать свои силы в ковке якутского ножа. Взяв в руки увесистый молот, Айсен Сергеевич с удовольствием поковал на наковальне расплавленное железо, превратив его в заготовку для клинка, чем заслужил справедливую похвалу кузнеца.

Борис Фёдорович провёл экскурсию, показал главе республики кузницу, цеха по шитью из бересты, изготовлению изделий из конского волоса, рассказал ему о технологии изготовления берестяной посуды и о своих трудах по изучению якутских ойуу-мандар, орнаментов.

Центр объединяет большое количество творческих проектов. В настоящее время здесь ведётся консолидирующая всех мастеров республики работа по реализации проектов Мандар Уус – «Моҕол ураһа», «Саха биилээҕэ». Строительство здания центра было начато в 2009 году по инициативе администрации, жителей наслега и введено в эксплуатацию в 2011 году при софинансировании республиканского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», Министерства образования и науки РС(Я), Таттинского улуса, Баягинского наслега, предприятий района и республики, а также отдельных граждан. Центр был построен силами местной молодёжной бригады. С 2006 года в селе ежегодно работает республиканский лагерь «Мандар кыһата», проведено 6 республиканских научно-практических конференций «Мандар ааҕыылара». Центр духовности и творчества «Мандар Уус» находится на балансе и полном содержании Баягинского наслега, штатных единиц не предусмотрено.

После посещения Центра духовности и творчества Борис Неустроев — Мандар Уус пригласил Айсена Николаева в гости в свой дом. Кузнец вместе со своим помощником Николаем ЕГОРОВЫМ представил руководителю региона настоящую выставку разнообразных древних видов оружия: мечей-кылыс, пальм, наконечников копий, стрел, выкованных якутскими кузнецами в былые времена, а также якутские ножи, сделанные Борисом Фёдоровичем. Мастера кузнечного дела рассказали об истории и месте находки раритетов, а также о предназначении того или иного вида оружия, способе его использования, открывая удивительные тонкости, хитрости, которые доказывают глубокие познания якутских кузнецов и их высокое мастерство.

После осмотра выставки Борис Фёдорович и Айсен Сергеевич в тёплой обстановке якутского балагана, сидя за сандалы, поговорили о дальнейших планах развития якутской культуры и традиционных народных ремёсел.