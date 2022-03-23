Состоялась встреча на тему создания рабочих мест для осужденных

В ходе мероприятий сотрудники территориального органа уголовно-исполнительной системы рассказали о возможностях производственного сектора и выпускаемой в центрах трудовой адаптации продукции, представили присутствующим ее каталог и прайс-листы. В якутских колониях налажен выпуск более 250 наименований товаров: это спецодежда и мягкий инвентарь, ограждения и ворота, скамейки, сувениры, пиломатериал и изделия из древесины, детские площадки, мебель, стройматериалы и многое другое.

В 2021 году объем продукции, выпущенной в якутских колониях, а также работ и услуг существенно увеличился и составил более 120 миллионов рублей. Было организовано производство новых видов продукции: пунктов раздельного сбора мусора, контейнеров для твердых бытовых отходов, металлических шкафов, бортовых камней, бетонных плит, арматурных каркасов для свай.

На встречах было отмечено, что основной целью развития производства в исправительных учреждениях региона является создание новых рабочих мест для осужденных, привлечение их к труду и, как следствие, увеличение выплат, проводимых в счет погашения имеющихся исковых обязательств. Трудоустройство помогает им закрепить полученные в период отбывания наказания профессиональные навыки, облегчает поиск работы и адаптацию к жизни в обществе после освобождения.

В результате стороны договорились о детальной проработке вопросов по размещению в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики заказов на пошив мягкого инвентаря, средств индивидуальной защиты, изготовление пиломатериала и мебели, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.