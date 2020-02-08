Состоялась встреча Айсена Николаева с главой «Росгеологии» Сергеем Горьковым

Актуальные вопросы проведения геологоразведочных работ на территории Республики Саха (Якутия) обсудили глава Якутии Айсен Николаев и Генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгеология» Сергей Горьков.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия по итогам заседания рабочей группы по вопросам взаимодействия Правительства региона и «Росгеологии» при проведении геологоразведочных работ на территории республики, которое состоялось в Якутске в октябре прошлого года.

Так, Айсен Николаев и Сергей Горьков рассмотрели возможность увеличения объёмов финансирования геологоразведочных работ за счёт средств федерального бюджета. Продолжающееся за последние годы снижение объёмов финансирования на региональные, поисковые и оценочные работы сказывается на развитии минерально-сырьевой базы республики. Якутия обладает значительным потенциалом полезных ископаемых не только в Российской Федерации, но и в мире, и должна проводить качественную оценку минеральных ресурсов, чтобы поддерживать на высоком уровне балансовые запасы.

Сегодня «Росгеология» ведёт на территории республики геологоразведочные работы на 23 объектах, из которых 15 – на твёрдые полезные ископаемые и 8 – на нефть и газ. При этом предприятие заинтересовано в расширении работ по геологоразведке алмазов, золота, серебра и других полезных ископаемых.

Также Айсен Николаев и Сергей Горьков обсудили предложения по совершенствованию нормативной-правовой базы в сфере недропользования, а также по проведению следующего заседания рабочей группы по вопросам взаимодействия Правительства Республики Саха (Якутия) и АО «Росгеология».