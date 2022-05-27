Состоялась торжественная встреча первого теплохода

В Жатае состоялась торжественная встреча теплохода, первым прибывшего в Якутск в навигацию 2022 года.

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики, предприятий речной отрасли, коллектив ПАО «ЛОРП».

Как сказала капитан теплохода «СОТ-1109» Александр

25 мая в 15 часов 20 минут в Якутск прибыл первый в навигацию 2022 года теплоход ПАО «ЛОРП». «СОТ-1109» вышел вслед за ледоходом из Киренска 14 мая. Теплоход шел в тяжелых условиях, в ожидании прохода льда 5 суток простоял в районе Витима. В настоящее время судно находится в Жатае.

Стоит отметить, что экипаж теплохода «СОТ-1109» второй год подряд первым доставляет груз в столицу Республики.

Завтра состоится торжественная встреча теплохода, первым доставившего материально-товарные ценности.