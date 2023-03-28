Состоялась спартакиада группы компаний РИК: Награды и впечатления

24-25 марта в Якутске прошла Спартакиада среди сотрудников Группы компаний «РИК». Участвовали четыре команды, победила «Фортуна», объединившая работников нескольких предприятий, но удовольствие от состязаний получили все. Награды вручили обладателям призовых мест, а также лучшим игрокам и болельщикам.

В Спартакиаде приняли участие все компании, входящие в Группу РИК. Выступили четыре команды: «РИК Плюс», «ДЭП №135», «РИК Автодор» и «Фортуна» — объединенная команда сотрудников «РДР-Групп», «ЦКР», «Янолово», «ЛПК Алмас», «ЦЭРС и НТ РС(Я)», «Янзолото», УК «Центр», ИФК «РФА-Инвест».

24 марта в бильярдном клубе Pool@darts прошли соревнования по дартсу, 25 марта – по мини-футболу, шашкам и шахматам, волейболу и настольному теннису (во Дворце спорта «50 лет Победы») и пулевой стрельбе (в спорткомплексе «Дохсун»).

В состязаниях участвовали около 100 человек. Среди них были и руководители компаний. Генеральный директор «РИК Плюс» Петр Алексеев играл в шашки, директор УК «Центр» Айталина Трофимова и заместитель директора «Янзолото» Евгений Ноговицын — в шахматы, генеральный директор «РИК Автодор» Ариан Сидоров и генеральный директор «ДЭП №135» Александр Свинобоев – в дартс.

Многие отмечают, что команда «Фортуна», которая на этот раз впервые объединила работников сразу восьми компаний, оказалась очень сильной. Она завоевала первые места в четырех видах спорта. И Кубок Спартакиады достался именно «Фортуне».

Второе место в общекомандном зачете заняла команда «РИК Автодор». На третьей ступени пьедестала – команда «ДЭП №135». Обе команды традиционно сильны и успешны.

В этом году Спартакиада Группы РИК прошла после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса — по таким событиям успели соскучиться. Настроение было отличное и у игроков, и у болельщиков. Больше всего зрителей собрали состязания по игровым видам – мини-футболу и волейболу.

И ничто не омрачило праздник спорта, как отметил главный судья соревнований, исполнительный директор «РИК Плюс» Павел Багынанов, впечатления только позитивные: «Главный судья должен разруливать спорные вопросы, претензии, жалобы, но у меня такой работы на Спартакиаде не было. Еще хочу отметить, мы видим, что все честно подошли к формированию составов команд – никаких «подставных» игроков не было. Соревнования в этом году организовали оперативно. Сперва думали провести летом, но потом решили, в марте. Такие события имеют большое значение. В каждом коллективе постоянно происходит обновление кадров, а здесь ребята могут познакомиться, пообщаться в непринужденной, спортивной обстановке. И в целом – поднятие корпоративного духа».

Кстати, все соревнования судили профессионалы – представители спортивных учреждений, где они проходили.

Своими впечатлениями поделились капитаны команд.

1 из 13

Евгений Ноговицын, «Фортуна», заместитель директора «Янзолото»: «Команду мы собрали буквально в течение трех дней, все предприятия откликнулись, директора помогали. Я постоянно участвую в наших Спартакиадах, мы все друг друга уже знаем. В этом году за счет того, что в сборную команду добавили «Алмас», мы очень усилились».

Ньургун Неустроев, специалист в области охраны труда «РИК Автодор»: «В нашей команде работники Вилюйского, Верхневилюйского, Амгинского и Нюрбинского филиалов. Даже не тренировались, собрались кто есть и выступили. Я участвую в Спартакиаде Группы РИК с 2017 года. Два раза мы занимали первое место и два раза — второе. Раньше было шесть-семь команд, а сейчас четыре только. Лучше, когда больше, когда много конкурентов, когда дух соперничества сильнее. «Янолово» и «Янзолото» запросто могут одну команду составить. И «Алмас» свою».

Илья Шадрин, советник, «ДЭП №135»: «Я считаю, у нас результаты у нас очень неплохие, особенно учитывая, что наша команда представляет только одно предприятие, и сейчас у нас многие работники уже на объектах. В следующий раз надо зимой делать, когда люди посвободнее. В целом впечатления хорошие. И для меня как председателя Федерации стрелкового спорта Томпонского района тоже важно, чтобы наши стрелки могли соревноваться не только у нас в районе. Или те же футболисты. Обязательно надо такие соревнования проводить. Главное – мы же друг с другом знакомимся, у нас много общего, можем обмениваться опытом. Мы становимся ближе».

Прокопий Заровняев, «РИК Плюс», руководитель направления (экономика и финансы): «Спартакиада всегда праздник. Жалко, что всего четыре команды, раньше было шесть – это было интереснее, азартнее. Но после длинного перерыва, я считаю, хорошо выступили. Поддержка зрителей чувствуется, особенно к концу дня народ собрался, на результат влияет. В целом мы довольны, с учетом того, что тренировались немного, выступили неплохо. Главное — команда у нас сложилась, на будущее перспективы есть».

Генеральный директор АО «РИК Плюс» Петр Алексеев на закрытии Спартакиады поблагодарил всех участников, сообщил, что в следующий раз спортивные состязания пройдут летом, а в будущем году снова пройдет традиционная спартакиада: «Занимайтесь спортом, успехов в работе и всего наилучшего вам и вашим семьям!»

Итоги соревнований по видам спорта

Дартс

1 место – «Фортуна»

2 место – «РИК Плюс»

3 – «РИК Автодор»

Шахматы

1 место – «Фортуна»

2 место – «РИК Плюс»

3 место – «ДЭП №135»

Шашки

1 место – ДЭП №135

2 место – «РИК Автодор»

3 место – «Фортуна»

Пулевая стрельба

1 место – «Фортуна»

2 место – «ДЭП №135№

3 место – «РИК Плюс»

Мини-футбол

1 место – «ДЭП №135»

2 место – «РИК Автодор»

3 место – «РИК Плюс»

Волейбол

1 место – «РИК Автодор»

2 место – «РИК Плюс»

3 место – «Фортуна»

Настольный теннис

1 место – «Фортуна»

2 место – «РИК Автодор»

3 место – «РИК Плюс»

Лучшие игроки по видам спорта

Лучший футболист – Юрий Высокий, дорожный рабочий «ДЭП №135»;

Лучший волейболист – Александр Алексеев, начальник строительного участка «РИК Автодор»;

Лучший шахматист – Евгений Ноговицын, заместитель директора «Янзолото», команда «Фортуна»;

Лучшая шашистка – Клавдия Мексярова, переплетчик «ДЭП №135»

Лучшая теннисистка – Саргылана Дмитриева, геолог «Янзолото», команда «Фортуан»;

Лучший игрок в дартс – Андрей Винокуров, главный специалист ИФК «РФА Инвест», команда «Фортуна»;

Самый меткий стрелок – Семен Сибиряков, начальник отдела эксплуатации УК «Центр», команда «Фортуна».

Самые активные игроки команд

Самый активный игрок команды «Фортуна» — Айал Лукин, горный мастер «Янзолото»;

Самый активный игрок команды «РИК Автодор» — Саргылана Андреева, мастер СМР;

Самый активный игрок команды «ДЭП №135» — Татьяна Романова, начальник ПТО;

Самый активный игрок команды «РИК Плюс» — Елена Никифорова, ведущий бухгалтер Службы бухгалтерского учета и отчетности Департамента экономики и финансов.

Лучшие болельщики

Лучший болельщик команды «Фортуна» — Анна Терещенко;

Лучший болельщик «РИК Автодор» — Рена Апросимова;

Лучший болельщик «ДЭП №135» — Тимофей Иванов