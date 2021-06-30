Состоялась сессия Якутской гордумы

30 июня состоялась 30-я (внеочередная) сессия Якутской городской Думы. Утверждены Правила благоустройства города, изменения структуры Окружной администрации столицы республики, рассмотрены другие вопросы. Вел сессию Председатель Гордумы Альберт Семенов.

Первый вопрос – «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «город Якутск».

Документ состоит из 144 страниц- 16 глав и 82 статей и регулирует вопросы благоустройства в соответствии с изменениями в законодательстве. Предыдущие Правила были приняты в 2011 году, и новые выгодно отличаются в структурировании и ясности формулировок. Правилами регулируется широкий спектр вопросов: от озеленения и определения прилегающих территорий до контроля за внешним обликом зданий. Например, если в старых правилах было написано просто, что фасад должен быть в надлежащем виде, то теперь все подробно описывается. Также об уборке как зимой, так и летом.

Как сказал глава Якутска Евгений Григорьев, теперь появился основательный документ, позволяющий системно выстраивать работу по благоустройству.

Депутаты поинтересовались, как будет выполняться контроль за выполнением Правил? Во-первых, этому будет способствовать новый федеральный закон о государственном и муниципальном контроле, во-вторых, подробное изложение позволит более строже спрашивать с нарушителей. И, конечно, речь идет прежде всего о совместной работе городских властей и отклике у горожан, которые за чистый и комфортный город.

На сессии глава города озвучил еще один важнейший вопрос – переход контроля и лицензирования УК на уровень окружной администрации. Сейчас этим занимается республиканская структура – Госжилнадзор, и было бы гораздо эффективнее работать с управляющими компаниями самой городской администрации. Сейчас процесс передачи запущен, направлено письмо Главе республики.

Депутаты Айаан Васильев, Алевтина Эверстова, Ольга Саргыдаева задали уточняющие вопросы по Правилам благоустройства и поддержали принятие документа. Альберт Семенов отметил, что окружной администрацией была проведена большая работа, и мы видим сейчас полноценный документ. По мере необходимости он будет дорабатываться.

Второй вопрос – «О структуре Окружной администрации города Якутска».

Данным решением существенно меняется структура ОА Якутска, при этом в связи с переводом муниципальных служащих в муниципальные казенные учреждения ожидается экономия фонда оплаты труда. Основное изменение – сокращение подразделений – главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) – с 8 до одного путем перевода городских управ в статус муниципальных казенных учреждений. Их будет координировать Департамент по работе с территориями – новый орган, учреждается для повышения эффективности взаимодействия, усиления роли территорий. Аналогичная структура существовала в ОА до 2011 года.

Как отметил заместитель главы города – руководитель аппарата ОА Руслан Тимофеев, вопрос взаимодействия с территориями обширный и будет проводится в целях увеличения финансирования территорий и повышения эффективности их работы.

Первый заместитель Председателя Гордумы Евдокия Евсикова заметила, об изменении структуры говорится давно, и надо отвечать веяниям времени и пожеланиям горожан, которые были учтены. «Департамент по работе с территориями нужен», — отметила первый вице-спикер, напомнив, что иногда лучше вернуться к проверенному старому опыту.

Прения вызвал вопрос «О рассмотрении протеста Якутской транспортной прокуратуры № 61- 2021/Прдп-83-21-20009320 от 18 июня 2021 года на отдельные положения нормативного правового акта Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск». Депутаты большинством голосов отклонили протест, поскольку он касается практически всего города. По новым федеральным законам подавляющая часть Якутска находится в 7-й, так называемой, шумовой подзоне, то есть находится в 30 км по пути взлета и посадки самолетов. Это накладывает определенные ограничения на строительство, что, конечно же, коснется большого количества горожан. Однако с 1 июля ожидаются послабления в федеральном законодательстве, что позволяет вернутся к данному вопросу позже.

Знаком «За заслуги перед Якутском» решением Гордумы награждаются А.А. Кычкина – директор 5-й школы и Т.С. Таюрская – директор 33-й школы.