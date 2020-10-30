30.10.2020
17:49
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Якутия

Состоялась рабочая встреча Айсена Николаева с министром финансов РФ

В Москве прошла рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева с министром финансов РФ Антоном Силуановым. 

Стороны обсудили ряд важнейших вопросов, касающихся совершенствования межбюджетных отношений, исполнения доходной части бюджета республики в 2020 году и прогнозов на 2021 год. 

Большое внимание в ходе встречи уделено обсуждению механизмов финансирования строительства инфраструктурных объектов на территории республики, сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия). 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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