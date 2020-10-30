30.10.2020
17:49
220
Якутия
Состоялась рабочая встреча Айсена Николаева с министром финансов РФ
В Москве прошла рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Стороны обсудили ряд важнейших вопросов, касающихся совершенствования межбюджетных отношений, исполнения доходной части бюджета республики в 2020 году и прогнозов на 2021 год.
Большое внимание в ходе встречи уделено обсуждению механизмов финансирования строительства инфраструктурных объектов на территории республики, сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Состоялась рабочая встреча Айсена Николаева с министром финансов РФ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.10.2020
235
30.10.2020
197
30.10.2020
455
30.10.2020
210
30.10.2020
182
30.10.2020
241
30.10.2020
302
30.10.2020
243
30.10.2020
182
30.10.2020
1168
30.10.2020
244
30.10.2020
343
30.10.2020
275
30.10.2020
1808
30.10.2020
1281
30.10.2020
417
30.10.2020
1442
30.10.2020
455
30.10.2020
720
30.10.2020
259
30.10.2020
1175
30.10.2020
554
30.10.2020
957
30.10.2020
306
30.10.2020
377
30.10.2020
318
30.10.2020
1141
30.10.2020
869
30.10.2020
371
30.10.2020
1100
29.10.2020
444
29.10.2020
1706
29.10.2020
492
29.10.2020
1007
29.10.2020
940
29.10.2020
1246
29.10.2020
1049
29.10.2020
508
29.10.2020
564
29.10.2020
690
29.10.2020
513
29.10.2020
1066
29.10.2020
412
29.10.2020
733
29.10.2020
545
29.10.2020
996
29.10.2020
401
29.10.2020
504
29.10.2020
544
29.10.2020
1715
29.10.2020
741
29.10.2020
456
29.10.2020
399
29.10.2020
516
29.10.2020
463
29.10.2020
754
29.10.2020
851
ТОП НОВОСТИ
27.10.2020
6521
28.10.2020
3950
29.10.2020
3815
24.10.2020
3639
26.10.2020
3091
26.10.2020
2971
29.10.2020
2543
27.10.2020
2525
29.10.2020
2507