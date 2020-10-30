Состоялась рабочая встреча Айсена Николаева с министром финансов РФ

В Москве прошла рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Стороны обсудили ряд важнейших вопросов, касающихся совершенствования межбюджетных отношений, исполнения доходной части бюджета республики в 2020 году и прогнозов на 2021 год. Большое внимание в ходе встречи уделено обсуждению механизмов финансирования строительства инфраструктурных объектов на территории республики, сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

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