Состоялась презентация уникального проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии»

Научно-исследовательский проект «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII-XVIII вв. в музеях мира» презентован в Российском этнографическом музее

14 апреля 2023 г. в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург) состоялась презентация уникального научно-исследовательского проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII-XVIII вв. в музеях мира», а также второй книги второго тома «Музеи Германии: каталог», издание которого стало завершением очередного этапа проекта. Автором и руководителем проекта является первый заместитель Председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), общественный деятель, политик, историк Александр Николаевич Жирков.



В мероприятии приняли участие и выступили с приветственным словом министр культуры и духовного развития РС (Я) Ю.С. Куприянов, генеральный директор НХМ РС (Я) В.В. Тимофеева, заместитель директора по научной работе и научно-экспозиционной деятельности РЭМ Е.Е. Герасименко, ведущий научный сотрудник отдела этнографии народов Сибири и Дальнего Востока РЭМ Т.Ю. Сэм, профессор АГИКИ З.И. Иванова-Унарова, профессор РГПУ им. А.И. Герцена А.А. Петров. С видео-приветствием к участникам презентации обратились первый заместитель Председателя Государственного Собрания РС (Я) (Ил Тумэн) А.Н. Жирков и зарубежные коллеги — директор отдела антропологии Американского музея естественной истории Лаурел Кендалл (Нью-Йорк, США), куратор арктических и северных коллекций Национального музея естественной истории Смитсоновского института (Вашингтон, США) Игорь Крупник и куратор Восточно-Северной коллекции Азии Этнологического музея Далем Генриетта Лаво-Врэкур (Берлин, Германия).

Масштабный проект, начатый в 2006 году, охватывает музеи Америки, Европы и России, в которых хранятся уникальные артефакты традиционной культуры народов Якутии. Каталог издается под эгидой Постоянного форума ООН по делам коренных народов мира и ИКОМ (Международный совет музеев). Основной целью проекта является обнародование коллекций из собраний зарубежных музеев. Научная новизна работы определяется практическим и теоретическим значением исследования, которое обусловлено введением из музейных собраний в научный оборот ранее неизвестных материалов по культуре XVII–начала XX века Якутии. Важность изучения этих артефактов вытекает из их высокой информативности, отражающей эволюцию хозяйства и культуры северо-восточных народов Сибири, межэтнические контакты и взаимовлияния. В 2017 году увидел свет первый том альбома-каталога, посвященный коллекциям народов саха, эвенов и юкагиров в музеях Америки (автор-составитель З.И. Иванова-Унарова).

В рамках проекта, начиная с 2012 года, научная группа НХМ РС (Я) в составе Тимофеевой В.В., Кравцовой Ю.В., Габышевой А.Л., Неустроевой Г.Г. осуществили работу в музеях Европы. Проведена большая работа по отбору, идентификации, систематизации предметов и фотографированию для каталога предметов материальной и духовной культуры народов Якутии, хранящихся в фондах музеев. Итогом работы научной группы стало издание тома 2 книг 1 и 2, включающих раздел «Музеи Германии». Презентация первой книги (том 2) состоялась в 2019 году в НХМ РС (Я) и удостоена дипломом I степени в республиканском конкурсе «Книга-2019», приуроченном 455-летию печатной книги «Апостол».

Вторая книга (том 2) восполняет пробелы в изучении коллекций материальной культуры саха (якутов), долган, эвенков (тунгусов), эвенов (ламутов), юкагиров. Каталог, который представлен впервые, публикует ранее неизвестные артефакты народов Якутии из музеев Германии. Это Гамбургский этнографический музей – Мировые культуры и искусства (MARKK), Государственный музей этнографии Линдена, Музей мировых культур Раутен-штрауха-Йоста, Музей заморских стран, Музей пяти континентов.

В каталоге дана характеристика коллекций народов Якутии в собраниях музеев, выявлены пути комплектования предметов, изучена деятельность собирателей, коллекционеров, дарителей. Издание включает богатый иллюстративный материал. Презентация второй книги ознаменует завершение второго этапа проекта. В планах – издание третьей книги, работа по составлению которой идет уже сегодня.