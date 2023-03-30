Фрагменты сохранившихся текстов тайного обучения искусству шамана впервые в книге “Константин Чирков. Избранный духами стихий”

26 марта в ресторане «Муус Хайа» состоялась презентация последней прижизненной книги Александры Чирковой «Константин Чирков. Избранный духами стихий». Александра Чиркова – автор книг о жизни и деятельности отца Константине Ивановиче – Айыы Ойууна. Она – заслуженный врач Республики Саха (Якутия), кавалер ордена «Знак Почета», организатор здравоохранения, хирург, рефлексотерапевт высшей категории, профессиональный целитель, биоэнерготерапевт, одна из девяти детей Айыы Ойууна, унаследовавшая дар отца. Как истинная дочь шамана, Александра Константиновна, удивительным образом совмещавшая в себе знания высокопрофессионального хирурга и носителя древних знаний, долгие годы кропотливо работала над изданием данной книги, хотела, чтобы имя отца было полностью реабилитировано, чтобы о нем узнали не только как о великом шамане, но и о талантливом олонхосуте, сказителе, алгысчыте.

Впервые в книге представлены фрагменты сохранившихся текстов тайного обучения искусству шамана с помощью медиума, тексты алгысов, также тексты забытых традиционных практик народной медицины. Так, креативным решением организаторов презентации стало вручение каждому гостю мини-книги «Уот алгыһа-Заклинание огня» Константина Чиркова.

Душевные истории, воспоминания, выступления очевидцев, друзей, знакомых не только Александры, но и Константина Чиркова, о его судьбе, силе таланта и бескорыстной доброте нашли отклик в сердцах всех участников презентации. Было ощущение незримого присутствия самого Дедушки на мероприятии. Поистине в этот вечер желание Александры Константиновны сохранить, укрепить память об отце – Айыы Ойууне, исполнилось, сблизило всех читателей новой книги, почитателей ее отца.