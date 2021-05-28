Состоялась презентация научного электронного журнала «Вестник АГАТУ»

28 мая в стенах Арктического ГАТУ состоялась презентация научного сетевого журнала «Вестник АГАТУ».

В представлении издания приняли участие профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, студенты АГАТУ, члены редакционной коллегии журнала.

Важнейшими задачами журнала являются: обобщение научных и практических достижений в области сельского хозяйства, повышение научной и практической квалификации специалистов в области Зоотехнии и ветеринарии, Агроинженерии и пищевых технологий, Экономики, формирование теоретических основ для производителей сельскохозяйственной продукции, поддержка молодых учёных, освещение и популяризация передовых научных исследований.

«В течение года мы проводили большую организационную работу по созданию нашего научного журнала. Теперь результаты новых научных исследований и статей научных сотрудников и молодых ученых могут быть опубликованы в нём. Выражаю особую благодарность всем тем, кто вложил частичку своего сердца, свое время, силы, возможности для того, чтобы наш журнал увидел свет. Действительно, мы провели трудоемкую работу по выбору направлений, отраслей, по составу редакционной коллегии, по подбору рецензентов, статей», — отметил Константин Константинович.

Врио ректора Арктического ГАТУ с особой благодарностью вручил благодарственные письма университета сотрудникам, которые внесли особый вклад в создание научного электронного журнала «Вестник АГАТУ»: Павловой Александре Иннокентьевне, доктору ветеринарных наук, профессору кафедры «Физиологии сельскохозяйственных животных и экологии» факультета ветеринарной медицины, Григорьеву Игорю Владиславовичу, доктору технических наук, профессору кафедры «Технология и оборудования лесного комплекса» факультета лесного комплекса и землеустройства, Новгородову Юрию Иннокентьевичу, веб-разработчику отдела информатизации и Пинигиной Наталье Михайловне, специалисту-редактору научно-исследовательской части.

Отметим, что первый номер посвящен высшему аграрному образованию Якутии, а также технологии, машины и оборудование для АПК, технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины. В издании опубликовано 14 статей опытных ученых из Арктического ГАТУ и регионов России: Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Хабаровска.

«Журнал является рецензируемым периодическим научно-электронным изданием и зарегистрирован в порядке, установленном законодательными актами РФ «О СМИ», Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство ЭЛ № ФС 77-80608 от марта 15 марта 2021 г. Сетевой научный журнал «Вестник АГАТУ» выпускается в электронном виде четыре раза в год. С первым номером можно ознакомиться по ссылке http://www.vestnik-agatu.ru/. Электронный формат журнала позволяет читателям оставлять комментарии на каждую публикацию», — сказала Наталья Михайловна.

Добавим, что среди авторов и читателей журнала могут быть обучающиеся вузов России и зарубежных стран. Редакция журнала предоставляет открытый доступ к своему контенту. Все содержимое журнала доступно для пользователей бесплатно.