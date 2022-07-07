Состоялась презентация книги воспоминаний о враче-онкогинекологе

В Якутии медицинская общественность увековечила имя Натальи Макаровой, врача-онкогинеколога, заслуженного врача РС(Я), отличника здравоохранения РФ, кандидата медицинских наук.

6 июля, в день рождения Натальи Николаевны Макаровой состоялась презентация книги «Призвание — спасать», изданной памяти замечательного человека, матери, подруги и талантливого врача, жизнь которой оборвалась два года тому назад от тяжелой болезни.

Идею об издании книги воспоминаний об одной из ярких представительниц отрасли здравоохранения Якутии, доктора с большой буквы, чьи золотые руки и знания спасли сотни жизней, инициировал реском профсоюза работников здравоохранения во главе с председателем Людмилой Корниловой. Инициатива была поддержана коллегами с Якутского республиканского онкологического диспансера, однокурсниками, друзьями и семьей Натальи Макаровой.

И вот вчера коллеги и близкие люди Натальи Николаевны получили только что изданные книги, где собраны добрые воспоминания и фотографии о моментах жизни, работы и искренней женской дружбы с Натальей Макаровой. Состоялась теплая, душевная встреча родных, коллег, однокурсников и друзей, которые снова вспоминали об этом чутком, интеллигентном человеке, веселой и юморной подруге, профессионале своего дела на работе и безмерно любящей, заботливой матери дома.

Наталья Макарова с 2011 года работала заведующей отделением онкогинекологии ЯРОД. Будучи врачом высшей квалификационной категории по акушерству и гинекологии, онкологии, Наталья Николаевна являлась одним из наиболее опытных и авторитетных специалистов диспансера. Она внесла неоценимый вклад в развитие онкологической службы республики. Под ее руководством впервые в республике стали проводить высокотехнологичные операции при злокачественных опухолях, в том числе с применением сложнейших видеоэндоскопических технологий, которые выполняются только в федеральных клиниках страны. Также впервые в онкодиспансере были сделаны лапароскопические операции при опухолях малого таза, расширенные и органосохраняющие операции при злокачественных опухолях женских половых органов.

Доктора Макарову знали во многих районах республики. Она часто выезжала в улусы, осматривая пациентов и оказывая практическую помощь медикам, а также проводила консультации по телефону для районных, городских гинекологов и врачей других специальностей по тактике ведения больных с онкологической патологией женских половых органов. Коллеги регулярно приглашали ее для участия в операциях в других медицинских учреждениях. Она способствовала разработке региональных стандартов лечения злокачественных новообразований женских половых органов. Не жалела Наталья Николаевна времени и для подготовки кадров: врачей-онкологов, среднего и младшего медицинского персонала. Сегодня её ученики работают во многих медицинских учреждениях республики.

Наталья Николаевна занималась не только практической работой, но углубленной научно-исследовательской деятельностью, являясь научным сотрудником ЯНЦ КМП. В 2006 году успешно защитила кандидатскую диссертацию «Эпидемиологические аспекты рака шейки матки в Республике Саха (Якутия).

«Наталья Николаевна была по-настоящему увлечена своей нелегкой профессией, отдавая все силы на благо общего дела. Вся жизнь Натальи Николаевны — бесконечная преданность профессии и служение людям. За годы работы ею проведены тысячи операций, спасены тысячи жизней», — было сказано вчера на презентации книги «Призвание — спасать».

«Книги памяти нашей коллеги займет достойное место в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Весь трудовой путь, отношение к работе нашей коллеги Натальи Николаевны Макаровой – это пример не только для молодых специалистов, но и для нас – ее коллег. Ведь нам посчастливилось видеть ее виртуозную работу на операциях, знать ее отношение к каждому пациенту, она показала всем нам, как надо работать, принимать важные решения, передала ценный опыт и знания», — отметили коллеги — медицинские работники.

Участники презентации книги выразили благодарность рескому Профсоюза работников здравоохранения РФ за инициативу и организацию издания книги.