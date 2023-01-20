Состоялась презентация книги об Исидоре Барахове

Народные депутаты республики Феодосия Габышева и Мария Христофорова приняли участие в презентации книги об И.Н. Барахове

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева и народный депутат республики Мария Христофорова 19 января 2023 года приняли участие в презентации книги, посвященной 125-летию со дня рождения выдающегося государственного, политического деятеля и основоположника Якутской АССР И.Н. Барахова.

Торжественное мероприятие с участием общественности республики, земляков Исидора Никифоровича из Верхневилюйского улуса состоялось в Историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).

Модератором презентации выступил глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин.

В начале мероприятия гостям была представлена репродукция картины члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств РС (Я) Федота Макарова. На большом полотне размером 3,4 на 2,2 метра были изображены участники первого Всеякутского учредительного съезда Советов, начавшегося 27 декабря 1922 года и завершившегося 19 января 1923 года, который подтвердил получение автономии и утвердил представительные органы власти, заложил конституционное устройство республики.

Открыл съезд 24-хлетний председатель Совнаркома Исидор Барахов. Сама картина находится на родине Исидора Никифоровича в Верхневилюйском улусе.

В память о данном историческом событии национальный хор совместно с оркестром исполнил на якутском международный пролетарский гимн “Интернационал”.

Автор книги писатель, переводчик, сценарист Алексей Амбросьев – Сиэн Мунду рассказал о работе над книгой, подчеркнув, что этот проект был его давней мечтой.

Алексей Амбросьев родился в г. Якутске в 1965 году, учился на историко-филологическом факультете ЯГУ им. М.К. Аммосова, много лет проработал редактором и ведущим на республиканском радио и телевидении, журналистом. Является автором десятка книг и многочисленных публикаций.

В основу его книги вошли архивные материалы, воспоминания современников Барахова, исследования его жизни и деятельности. Автор собрал газетные и журнальные статьи, воспоминания родных и близких – как ранее печатавшиеся, так и записанные недавно. Переведенные автором и бережно собранные воедино, они помогут читателям осознать масштаб личности Исидора Барахова и значение сделанного им за недогие годы жизни. Книга состоит из трех частей и шести глав.

В предисловии к этой книге глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил: «Личное мужество, политическая воля и ответственность за судьбу своего народа – вот что отличало основоположников республики, молодых, дерзких и в то же время очень дальновидных. Даже в нашей современной, динамичной жизни они остаются примером того, как нужно менять действительность, не боясь обновления и перемен».

Далее от имени оргкомитета и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с началом юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию Исидора Барахова, поздравил руководитель Администрации Главы и Правительства РС (Я), председатель республиканского оргкомитета по организации и проведению 125-летия со дня рождения И.Н. Барахова Георгий Михайлов.

Он отметил, что презентация книги «Исидор Барахов» из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», подготовленная и выпущенная Алексеем Амбросьевым, является одним из центральных мероприятий плана, утвержденного оргкомитетом.

В этой замечательной серии ранее изданы книги о самых верных соратниках и единомышленниках Барахова Максиме Аммосове, Платоне Ойунском. Весьма знаменателен факт того, что книга увидела свет из-под крыла известного на всю нашу страну издательства «Молодая гвардия», что обеспечивает массовость и доступность для широкого круга читателей.

«Говоря о личности Исидора Никифоровича Барахова, мы признаем, что это был величайший человек своей эпохи, который в крайне непростых условиях тогдашней политической ситуации, взял на себя огромную ответственность и изо всех сил принимал самое активное участие в решении вопроса быть автономной Якутии.

Находясь на руководящей партийной, советской работе, он изучал и ставил перед союзными структурами крупные, перспективные вопросы развития хозяйства, культуры республики: строительства промышленных предприятий, усовершенствования письменности, развития литературы и искусства. Он внес большой вклад в совершенствование работы и кооперации в условиях Крайнего Севера.

Книгу автора Алексея Алексеевича Амбросьева, которую мы сегодня держим в руках, можно по праву назвать достойным изданием памяти великого сына якутской земли в год его 125-летия со дня рождения», — отметил Георгий Михайлов.

За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд от имени Главы Республики Саха (Якутия) он наградил знаком отличия “ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ” ветерана труда Леонида Барахова.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева отметила значимость события, большую работу, проведенную с архивными материалами в рамках подготовки издания. Она отметила, что люди ее поколения были воспитаны в лучших традициях патриотизма, на примере основоположников республики, а самых выдающихся, передовиков в районе гордо называли бараховцами.

Парламентарий рассказала, что принимала активное участие в реализации юбилейных мероприятий, посвященных 115-летию И.Н. Барахова в 2013 году, по распоряжению тогдашнего главы Якутии Егора Борисова была создана комиссия по празднованию юбилейных мероприятий, велось строительство культурных объектов, издание книг об И.Н. Барахове.

Феодосия Васильевна отметила уникальное научное наследие, оставленное И.Н. Бараховым. Из известного – это свыше 500 научных работ. Их может быть и больше, что является предметом отдельного изучения. В этом плане должна быть проведена большая работа, отметила она. Наиболее содержательные издания о жизни и деятельности И.Н. Барахова выходили в последний раз более десяти лет назад, в 2006, 2008, 2009 годах. Они были представлены на выставке в этом зале. Кроме того, парламентарий отметила роль супруги И.Н. Барахова Александры Андреевны Черепановой в его жизни и истории республики в целом, отметила вклад Исидора Никифоровича в развитие родного языка, а также сообщила о строительстве нового музея в селе Харбалах Верхневилюйского улуса.

Феодосия Габышева вручила почетную грамоту постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Алексею Амбросьеву — Сиэн-Мунду.

Народный депутат республики Мария Христофорова, в свою очередь, сообщила, что издательство «Молодая гвардия» является одним из самых ведущих, именитых издательств всей нашей страны, где выходят самые патриотические книги нашей юности, молодости. «Уверена, что благодаря изданию на русском языке о жизни и деятельности выдающегося государственного, политического деятеля и основоположника Якутской АССР И.Н. Барахова узнают по всей Российской Федерации», — подчеркнула она.

Мария Николаевна является генеральным директором ООО «Медиагруппа «Ситим», под крылом которой, начиная с 2005 года, было проведено успешное возрождение газеты «Кыым», у истоков создания которой стояли известные общественные и политические деятели республики — Платон Ойунский, Анемподист Софронов и Исидор Барахов.

Парламентарий выразила слова благодарности автору книги Алексею Амбросьеву — Сиэн-Мунду, председателю республиканского оргкомитета по организации и проведению 125-летия со дня рождения И.Н.Барахова Георгию Михайлову за организацию презентации, которая стала стартовым событием в череде официальных мероприятий в юбилейный год И.Н. Барахова, и выразила уверенность, что в 2023 году все запланированные мероприятия будут успешно проведены.

Так, в течение года в Якутии запланировано ряд крупных мероприятий республиканского масштаба. Среди основных – 12 февраля, в день рождения И.Н. Барахова, состоится возложение цветов к его памятнику в городе Якутске и в родном селе Харбалах. В феврале также запланированы мероприятия в постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) в городе Москва. Национальный Ысыах, посвященный юбилею будет проведен в Верхневилюйском улусе в июне, а в июле Ысыах в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское». 10 марта состоится торжественное собрание общественности в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна-Омоллоона.

Также в ходе презентации выступили д. ф. н., профессор, заведующий кафедры философии СВФУ им. М.К. Аммосова Андрей Саввинов, председатель правления Ассоциации писателей, журналист, исследователь, автор книг серии ЖЗЛ «Максим Аммосов» и «Платон Ойунский» Олег Сидоров, заслуженный журналист России, главный редактор «Медиагруппы Ситим» Владимир Степанов, заместитель директора Национального Архива Республики Саха (Якутия) Наталья Малышева, заслуженный работник сельского хозяйства РС (Я), народный писатель Якутии Дмитрий Наумов, директор Централизованной библиотечной системы Намского района Майя Софронова, член Союза журналистов России, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), председатель совета ветеранов Верхневилюйского улуса Иван Чычахов, представитель молодых ученых, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова и научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов севера СО РАН Айтал Яковлев и другие. От имени родственников И.Н. Барахова выступила Людмила Барахова.