Состоялась премьера спектакля «Айыы аймах биһигэ»

Поздравляем коллектив Национального театра танца им. Сергея Зверева-Кыыл Уола и всех участников с премьерой грандиозного спектакля «Айыы аймах биһигэ» (Колыбель народа Саха)!

Спектакль посвящен 100-летию образования Якутской АССР и Году нематериального культурного наследия народов России. В этом знаменательном году в рамках всероссийского проекта «Антология народной культуры» якутский круговой танец Осуохай признан одним из 100 лучших шедевров нематериального наследия народов России. В этом контексте Национальный театр танца, который вносит неоценимый вклад в познание и сохранение национального искусства, посвящает свой спектакль якутскому танцу Осуохай. Традиционный якутский танец, зародившийся тысячи лет назад, – это сакральный символ круговорота жизни, своего рода ритуал, обращение к Верхним божествам Айыы с мольбой о счастливой жизни в Срединном мире.

Проделана большая обстоятельная работа по выпуску спектакля. Либретто создано и предложено режиссером НВК САХА Дарией Григорьевой, которая на протяжении многих лет создала немалое количество шедевров про творческую деятельность театра. Она же еще и выступила режиссером спектакля. Автором создания музыки по рекомендации Дарии Петровны стал звукорежиссер НВК САХА Илья Петухов. По признанию Ильи Васильевича, это его первая крупная работа по сочинению музыки. Доселе он создавал только музыку фильмам, клипам. Оригинальную сценографию и колоритные костюмы, отражающие эпоху Элляя и ХХ-ХХI века представлены художником-постановщиком Екатериной Шапошниковой. Танцы поставили трио хореографов театра – Долаана Федотова, Людмила Антипина и Юрий Федоров. Научный консультант – Ангелина Лукина.

В прологе спектакля – период правления всемогущего Элляя, первый ысыах, первый алгыс, первый осуохай – время сплочения народа Саха… В основу сюжета легла жизнь носителей традиционного кругового танца осуохай на фоне исторических событий страны с 1922 года по настоящее время.

Поздравляем с премьерой действующих лиц и исполнителей — Дьулустана Харлампьева – Эллэй, Василия Эверстова — Юрюнг Айыы Тойон, Саргылану Тарабукину – Айыысыт, Лену Ким – Иэйиэхсит, Сергея Алексеева — Кюрюё Джесегей и Ньукуус, Ульяну Ядрееву – Ааныс, Валентину Аммосову – Удаганка, Алексея Максимова и Анну Попову — комсомольцев, Капитона Ильина – Мэхээс, Саяну Егорову – Груня, Семена Дьяконова – образ Оһуокай Уйбаана и Афанасия Афанасьева – образ Сергей Зверева-Кыыл Уола. Вы большие молодцы, уверенно влились в образ, все станцевали, рассказали, показали, исполнили задуманное постановщиками!

В масштабном спектакле театра приняли участие известные фольклорные, танцевальные коллективы: ансамбль «Көмүс саастар» Центра народного творчества «Арчы», художественный руководитель РО «Осуохай», почетный ветеран РС(Я), заслуженный работник культуры РС(Я), почётный гражданин Усть-Янского улуса Абрамова И.В.; этнографический ансамбль «Күн дьоно» Центра народного творчества «Арчы», рук. Павлова Е.И.; танцевальная этногруппа, г. Покровск, рук. отличник культуры СССР, заслуженный работник культуры РС(Я), почётный гражданин Хангаласского улуса Романова В.Е.; фольклорный ансамбль «Ай-Ситим», г. Покровск, рук. Максимова И.С.; Совет отцов, г. Покровск, рук. Уйгуров И.А.; ансамбль «Леди Плюс», рук. отличник культуры РС(Я) Кузьмина М.Е.; преподаватель фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа (училища) им. М.Н.Жиркова, заслуженная артистка РС(Я), мастер мировой культуры, хомусист-виртуоз мира Степанова В.А.-Арчыына; этнофольклорный танцевальный ансамбль «Махтал» при Доме Дружбы народов им. А.Е.Кулаковского – рук. отличник культуры РС(Я) Новикова Е.П.

Яркой палитрой в финале спектакля представлены основные виды осуохая, распространённые в разных улусах нашей республики. В картине «Осуохай Победы» обряд Алгыс и Осуохай исполнил отличник образования, культуры, физической культуры и спорта РС(Я), заслуженный работник физической культуры и спорта РС(Я), «Аар Дархан» этээччи, алгысчыт, олоҥхосут, первый стипендиат премии Главы РС(Я) Черноградский С.И.; «Таттинский осуохай» –– заслуженный работник культуры РС(Я), победитель номинации «Кылаан Чыпчаал» Республиканского ысыаха «Олонхо» — 2022 г., почетный гражданин Таттинского улуса, обладатель медали ордена «Родительская слава» Попов А.Н.; «Наяхинский осуохай» – тойуксут, запевала осуохая, руководитель этнофольклорного ансамбля «Күн дьоно» — Павлова Е.И.; «Олёкминский осуохай» — артистка вокалистка театра, лауреат международных и всероссийских конкурсов Шарина В.И.; «Верхоянский осуохай» (Дьааҥылыы оһуокай) – художественный руководитель РО «Осуохай», заслуженный работник культуры РС(Я), почетный ветеран РС(Я), почётный гражданин Усть-Янского улуса Абрамова И.В.; Хангаласский осуохай – Федорова С.С. – Сайын; «Амгинский осуохай» — дипломант международного конкурса, лауреат республиканских конкурсов Карманов А.А.; «Вилюйский осуохай» — заслуженный работник физической культуры и спорта РФ и РС(Я), кавалер орденов и медалей СССР и РФ, «Аар Дархан» этээччи, первый стипендиат премии Главы РС(Я) Алексеев А.Е.

Поздравляем специалистов художественно-постановочной части! Героическую заведующую Лену Артемовну Аркадьеву и всю её команду! Именно они – работники невидимого фронта – художник-бутафор Петр Колесов, закройщик театральных костюмов и театральных декораций Анна Алексеева, портные театральных костюмов Марфа Алексеева, Мария Сергеева, Жанна Нарахаева, Саргылана Вашкевич, машинист сцены Семен Соловьев, монтировщик сцены Юрий Зубков под непосредственным руководством Лены Артемовны воплотили в реальность задумки художника-постановщика — вдумчивой, талантливой, требовательной Екатерины Шапошниковой!

Огромная благодарность студентам 3 курса кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств Марии Нутчиной, Александре Ждановой, Владиславу Ноговицыну, Милоне Туприной за старания и усердный труд, за терпение и ответственность. Благодаря их помощи в отделке костюмов артисты станцевали в живописных костюмах. Все помощники – студенты Екатерины Ефимовны! Желаем им дальнейших успехов в мире искусства и покорения редкой профессии театрального художника!

Поздравляем заведующую литературной частью Веру Черноградскую за содержательный буклет-программку о спектакле, за своевременное предоставление информации о предстоящей премьере в СМИ!

Поздравляем администраторов Уйдару Афанасьевну и Снежану Николаевну с премьерой и за проведенную работу со зрителями!

Премьера каждого спектакля – самое большое, волнительное и ожидаемое событие в театре. Она осуществляется благодаря огромной, слаженной, плановой работе постановщиков, артистов, специалистов художественно-постановочной части, пресс-центра. Большую ответственную работу по успешному выпуску спектакля ведут художественный руководитель Светлана Прокопьевна и директор театра Александр Иванович! Низкий поклон им за мотивацию, организацию встреч с консультантами, носителями, учеными, за вдохновение, поддержку, доверие!

Осуохай, который стал шедевром нематериального культурного наследия народов России, имеющий свою историю, взлёты и падения, запреты и восхваления, является неотъемлемой частью наших спектаклей и концертных программ, занимает важнейшее место в репертуаре театра. И пока жив народ, Осуохай будет воодушевлять людей, исполняться старейшинами, молодыми и детьми, таким образом передаваться последующим поколениям.

Еще раз всех с премьерой!