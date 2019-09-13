Состоялась премьера нового фильма якутского режиссера

12 сентября состоялась премьера художественного фильма Дмитрия ДАВЫДОВА («Костер на ветру») «Нет бога кроме меня» («Ийэкээм»).

Фильм уже стал обладателем специального приза жюри за лучшую мужскую роль XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» в г. Выборг, август 2019 г.

На премьере свой кинопроект представили продюсеры Сардана САВВИНА, Семен ШИШИГИН, композитор и звукорежиссер Сергей ЯРМОНОВ и исполнители главных ролей, артисты Саха Театра Зоя БАГЫНАНОВА и Петр САДОВНИКОВ.

К сожалению, режиссер и автор сценария Дмитрий ДАВЫДОВ не смог приехать из-за своего рабочего графика, на родине в Амгинском районе он является директором школы.

Семен ШИШИГИН, продюсер: «Благодарим своих зрителей за поддержку якутского кино. Также хотел бы выразить признание продюсеру Сардане САВВИНОЙ, которая выполнила основную работу по подбору актеров, остановив свой выбор на наших главных актерах – Зое Багынановой, Петре Садовникове».

Зоя Багынанова: «Я очень рада, что удалось сняться в данном фильме. Для меня эта первая большая роль в художественном фильме. Работалось очень легко и на съемках царила дружественная атмосфера. Спасибо всем!»

Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ-СУЛУСХАН выражает благодарность руководству кинотеатра «Синема Центр» за помощь при написании данного материала.