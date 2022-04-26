Состоялась первая экспедиция национальной библиотеки в Аллаиховском улусе

С 16 по 23 апреля состоялась первая полевая экспедиция Национальной библиотеки Якутии в селах Русское Устье и Чокурдах Аллаиховского улуса в рамках социологического исследования «Книга, чтение, библиотека в арктических районах Республики Саха (Якутия) (2022-2026 гг.)».

В ходе проведения экспедиции сотрудниками библиотеки отснят обширный видеоматериал, состоящий из семи индивидуальных интервью и двух групповых с детьми начальных и средних классов, сфотографированы личные книжные коллекции жителей посёлка, проведён анкетный опрос.

«В результате данной поездки коллегиально с участием библиотеки, школьного музея Русского Устья и Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) принято решение о создании библиотеки-музея Русского Устья, который будет заниматься грантовой деятельностью по продвижению и сохранению уникальной культуры Русского Устья, а также издательскими проектами. Наша библиотека со своей стороны берёт обязательство ресурсного и научного сопровождения данного начинания», — рассказала заведующая Научно-исследовательским центром Национальной библиотеки РС (Я) Светлана Бойтунова.

По итогам исследований планируются промежуточные и итоговые научные отчёты — статьи, информационные сообщения, доклады на научно-практических мероприятиях, также создание видеоконтента и серии изданий с фотографиями и результатами экспедиций «Голоса Арктики. Серия Русское Устье».

Как отметила Светлана Бойтунова, в дальнейшем будут исследованы все 13 арктических районов республики, в каждом определены изучаемые населенные пункты, Аллаиховском улусе — это Чокурдах, Русское Устье (проживание субэтнической группы русских) и Оленегорск.

Второй этап предварительно планируется в июле этого года.