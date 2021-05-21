Состоялась отчетно-выборная конференция ЯРО ВСМС

Сегодня в очно-заочном режиме состоялась отчетно-выборная конференция Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления, в котором принял участие 31 делегат от 36 отделений ЯРО, народные депутаты РС (Я), главы и председатели представительных органов муниципальных образований республики. Это значимое мероприятие в области местного самоуправления нашей республики, ведь Всероссийский Совет местного самоуправления является одним из лидеров муниципального сообщества.

Якутское региональное отделение ВСМС было создано еще в 2006 году и все эти годы вело успешную деятельность, не раз становилось одним из лучшим региональных отделений ВСМС России.

На отчетно-выборной конференции с отчетом о деятельности ЯРО ВСМС за 2018-2021 гг. выступил Председатель Регионального совета Якутского регионального отделения, Председатель Районного Совета депутатов МР «Намский улус» РС (Я) Иван Попов. В ходе доклада было отмечено, что в рамках уставной деятельности проведены заседания Регионального Совета ЯРО ВСМС, Конференция Якутского регионального отделения.

Иван Попов остановился на основных мероприятиях Регионального Совета ЯРО ВСМС – участии представителей Якутского регионального отделения в Съезде Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления в Москве, Межрегиональном форуме ВСМС в Хабаровске, V Всероссийской конференции местного самоуправления в Нефтеюганске, I Форуме депутатов Хангаласского улуса, посвященном 300-летию со дня рождения первого якутского депутата Софрона Сыранова в г. Покровске, в юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию образования Совета депутатов Вилюйского уезда в г. Вилюйске.

26 июня 2020 года в режиме ВКС состоялась VI Ежегодная конференция на тему «Местное самоуправление: служение и ответственность», в которой приняли участие более 300 представителей местного самоуправления из 81 региона России, где от Якутского регионального отделения с докладом выступил Председатель Регионального совета ВСМС Иван Попов.

В целом, было отмечено, что за 2018-2021 годы Региональным советом Якутского регионального отделения велась постоянная работа, направленная на развитие системы местного самоуправления, в том числе, организованы «круглые столы», обучающие семинары, вебинары. В ходе своего доклада Иван Попов обратил внимание на то, что вносимые Региональным Советом ЯРО ВСМС предложения в новые разрабатываемые законопроекты, изменения в действующие законы, учитываются в парламенте республики.

«Несмотря на возникшие непростые обстоятельства, продолжается работа для объединения усилий единомышленников, представляющих различные уровни власти муниципальных образований. Считаю, что работа наших общественных организаций – это залог успешного решения тех задач, которые мы ставим перед собой в интересах развития местного самоуправления Республики Саха (Якутия)», — отметил он и пожелал всемколлегам по МСУ успехов в работе на местах, сплоченности и взаимопонимания.

Выступившие в ходе работы конференции, председатель Усть-Алданского районного Советов депутатов Иван Колодезников, председатель Хангаласского районного Совета депутатов Анатолий Антонов и другие выразили благодарность Ивану Романовичу Попову за активную, плодотворную работу на посту Председателя Регионального совета Якутского регионального отделения ВСМС и Председателя Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

На Конференции был также заслушан отчет о работе Региональной контрольно-ревизионной комиссии ЯРО ВСМС, с которой выступила председатель Татьяна Алферова.

В ходе отчетно-выборной конференции был избран новый состав Регионального совета, Президиума и Региональной контрольно-ревизионной комиссии ЯРО ВСМС.

По итогам отчетно-выборной конференции новым Председателем Якутского регионального отделения единогласно избран Альберт Никандрович Семенов, Председатель Якутской городской Думы, Член Центрального Совета ВСМС, член Совета по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации.

В своем выступлении Альберт Никандрович поблагодарил своих коллег за оказанное ему высокое доверие. «Для меня это большая ответственность. Нам предстоит переосмыслить, иначе посмотреть на проблемы, чтобы соответствовать вызовам времени, ожиданиям людей, которые в свое время нас поддержали на выборах разных уровней. Считаю, что мы немало сделали для консолидации усилий и ресурсов муниципальных образований, политических партий, представителей науки, бизнеса, институтов гражданского общества, и мы должны работать единой командой с депутатами, главами городов, районов в интересах жителей нашей республики. Многое удалось сделать в сфере межрайонного сотрудничества и взаимодействия с органами власти на местах. Улучшение качества республиканского законодательства – важнейший блок нашей работы, который формирует правовое поле для реализации крупных проектов, создают стимулы для инвесторов, развития экономики и социальной сферы. И это направление нам, безусловно, надо развивать и наращивать совместно с нашими коллегами из Государственной Думы, Совета Федерации и совместно с нашими коллегами из Государственного Собрания (Ил Тумэн)», — отметил он.

На сегодняшний день Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления – это организация, которая является площадкой для всех муниципалитетов республики, где происходит постоянный обмен лучшими практиками, опытом работы, создаются условия для методической, консультационной помощи муниципалитетам.

Сегодня представитель Якутского регионального отделения ВСМС входит в состав Совета по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации и состав Правления Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.

«Мы придадим новый импульс нашей организации, будем активно вовлекать муниципальные образования республики в деятельность нашей организации. Основной целью нашей организации вижу в оказании практической помощи в развитии муниципалитетов нашей республики», — подчеркнул Альберт Семенов.

Помимо отчетно-выборной конференции, в этот же день состоялось Общее Собрание Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия), на котором также был избран новый Председатель, его заместители, утвержден состав Координационного Совета и Ревизионной комиссии Ассоциации.

В связи с тем, что Ассоциация представительных органов МСУ МО РС (Я) является ассоциированным членом ЯРО ВСМС, а также цели и задачи обеих организаций практически совпадают, было внесено предложение возглавить данную Ассоциацию руководителю представительного органа столицы республики Альберту Никандровичу Семенову.

Коллеги по МСУ единогласно поддержали кандидатуру Альберта Семенова, пожелали ему успешной, плодотворной работы.

Завершилась конференция на приятной ноте – Председатель Регионального Совета ЯРО ВСМС Альберт Семенов по поручению Президиума Высшего Совета Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления вручил знак «За развитие местного самоуправления» члену Центрального Совета Всероссийского Совета местного самоуправления, руководителю аппарата Якутской городской Думы Туйааре Илларионовой.

Отметим, нынешняя отчетно-выборная конференция Якутского регионального отделения ВСМС приурочена к юбилейной дате – 15-летию Всероссийского Совета местного самоуправления.

СПРАВКА

Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС) создана в 2006 году по инициативе активных граждан, заинтересованных в развитии местного самоуправления в Российской Федерации. К настоящему моменту создано 84 региональных отделения ВСМС.

Главной целью деятельности Всероссийского Совета местного самоуправления является обеспечение условий, при которых каждый человек будет иметь реальную возможность влиять на процесс выработки решений органами местного самоуправления. ВСМС был и остается общественной организацией, нацеленной на развитие позитивной гражданской активности на местах и вовлечение жителей в решение насущных проблем городов и сел. Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство, общественный контроль и стратегическое планирование, патриотическое воспитание и подготовка муниципальных кадров, участие в выборах и гармонизации межнациональных отношений – все важнейшие направления деятельности местного самоуправления нашли отражение в работе организации.

ВСМС объединила в своих рядах ярких общественных, государственных и муниципальных деятелей – глав местного самоуправления, депутатов всех уровней власти, представителей экспертного сообщества и, прежде всего, активных и неравнодушных граждан. Именно активные жители городов и сел, приходя в ВСМС, становятся движущей силой реализации важных для муниципалитета идей, решения вопросов, которые заботят каждого человека, независимо от должности, профессиональной сферы деятельности, политических предпочтений.

31 мая 2021 года Всероссийскому Совету местного самоуправления исполняется 15 лет.