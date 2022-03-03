Состоялась межрегиональная конференция по вопросам художественных промыслов

3 марта в Якутске состоялась IV научно-практическая конференция «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока». Предыдущие конференции проводились в Якутии в 2003, 2013 и 2017 годы.

Как отметил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, каждая конференция определяет новый этап в развитии художественных промыслов, обмен опытом позволяет вместе находить решения к новым вызовам времени.

В 2021 году правительством Якутии был утвержден комплекс мер по поддержке народных промыслов и ремесел, предусматривающий приобретение изделий народных художественных промыслов в Фонд эталонных образцов, проведение обучающих семинаров и мастер-классов, содействие в участии мастеров в международных, федеральных, межрегиональных выставках, ярмарках.

В рамках комплекса также проводятся конкурсы профессионального мастерства среди молодых мастеров, оказывается содействие для оформления заявок в Роспатент на включение изделий для государственной регистрации географического указания и наименования места происхождения товара, а также проведена акселерационная программа брендирования промыслов.

В 2021 году в республике создана экспертная комиссия по формированию Единого регионального реестра (каталога) нематериального наследия. Реестр будет представлен в виде цифровой платформы «Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии» — этот проект реализуется в рамках подготовки к 100-летию Якутской АССР. Так, создана современная лаборатория оцифровки культурного наследия, которая будет пополнять фонд цифровыми копиями особо ценных предметов музейные коллекций, архивных документов, книг, аудио- и видеозаписей. Эта наработка станет кладезем знаний для наших мастеров, с учетом того что у нас активно развиваются креативные индустрии, проводятся масштабные реконструкции аутентичных артефактов.

Реестр служит основанием для принятия разработанного республиканского законопроекта о нематериальном наследии, который обеспечит защиту традиционной культуры от искажений, некачественного и незаконного коммерческого использования.

Благодаря этим наработкам, республика подготовлено вступает в объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год культурного наследия народов России. Республиканский план по проведению года насчитывает 89 мероприятий.

Конференция проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ее участники примут участие в торжественном открытии Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия) и традиционном шествии в национальных костюмах – 5 марта, в День народного мастера Якутии.