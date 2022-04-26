Состоялась лекция о роли личности Исидора Барахова

26 апреля 2022 г. в Доме дружбы народов прошла лекция к.и.н., доцента ИФ СВФУ, н.с. ИГИиПМНС СО РАН Айтала Яковлева «О роли личности в становлении государственности Республики: Исидор Барахов». Слушатели лекции – ученики СОШ №29 и ЯГНГ.

«Барахов был одним из образованнейших людей своего времени. Стоял у истоков становления государственности республики, развитии золотодобывающей промышленности, сельского хозяйства в Якутии и разработке письменности на якутском языке. В своей повседневной деятельности руководствовался гуманными методами, учитывающими региональную и национальную специфику», — отметил в своем выступлении Яковлев.

Молодость Исидора Никифоровича пришлась на годы судьбоносных событий начала XX века – революций, гражданской войны, становления новой государственности Якутии и России. Он был из когорты видных руководителей Якутии 1920-х гг. М.К. Аммосова, П.А.Ойунского, С.В.Васильева, С.М.Аржакова. Вся его короткая, но яркая жизнь была посвящена служению родной республике, отстаиванию интересов ее жителей. Высказанные им идеи, не теряют своей актуальности и сегодня.

Также была представлена книжная выставка «Исидор Никифорович Барахов албан ааттаах суола» Национальной библиотеки Якутии.