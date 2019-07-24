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Состоялась конференция «Всемирное наследие — в руках молодых» среди участников смены Кампуса молодежных инноваций

 «Я-гражданин мира»

С момента основания Международной летней творческой школы «Я –гражданин мира», на теплоходе, во время посещения природного парка Ленские столбы, традиционно проводится межрегиональная научно-практическая конференция среди школьников «Всемирное наследие  — в руках молодых».  Кроме того, программа Кампуса молодежных инноваций Якутии, Международной летней творческой школы «Я –гражданин мира»,  с целью ознакомления и сохранения культурно-исторического наследия, традиционной народной культуры и её возрождения включает посещение ребятами уникального геологического комплекса — Ленские столбы, расположенного на берегу реки Лена. Посещение природного парка Ленские столбы, открывает ребятам новый мир – мир первозданной природы, красоты и мир, единения с природой, где история древних цивилизаций неосязаемо связана с временем современным.

В этом году в рамках смены Кампуса молодежных инноваций «Я –гражданин мира» участвуют в конференции юные исследователи из районов Усть-Алданского, Кобяйского, Намского, Чурапчинского, города Якутска и из регионов России – школы города Братска,  экологического центра г. Омска, Республиканского бурятского национального лицея-интернат № 1 и города Екатеринбург. Всего для участия в конференции было представлено 90 работ, из них во второй (очный) тур прошли 40.

Цель конференции — повышение интереса обучающихся общеобразовательных организаций   к исследовательской работе, углубленное изучение отдельных предметов, истории своей страны, края, города, активизация работы научных обществ обучающихся, выявление и поддержка талантливых учащихся в различных сферах проектной и интеллектуальной деятельности.

Школьники представили результаты своих исследований по пяти направлениям: «Организационные принципы ЮНЕСКО», «Всемирное наследие и культура мира», «Всемирное наследие и туризм», «Всемирное наследие и окружающая среда», «Всемирное наследие и борьба за мир».

Среди таких глобальных и обширных направлений конференции, школьников интересовали развитие виртуального туризма в родном краю, легенды озера Байкал, растения   природного парка «Ленские Столбы», занесенные в «Красную книгу», бриллианты в короне Русского Деревянного зодчества, химический состав и микроструктура мяса жеребятины и мн.др.

Свои труды обучающиеся демонстрировали в форме презентаций, рефератов, творческих работ, докладов, исследований. После защиты проектов участники конференции отвечали на вопросы членов экспертной комиссии, которые, в свою очередь, подчеркнули, что качество представленных исследований с каждым годом все выше, темы – разнообразнее и актуальны на сегодняшний день. Экспертная комиссия включала в свой состав руководителей регионов, учителей из Франции, преподавателей СВФУ, ученых, ветеранов педагогического труда, заслуженных учителей Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Для нас важен поиск наиболее талантливых учеников и их развитие в дальнейшем, приобретение новых знаний и опыта, —  отмечает председатель общественного совета Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия) Саргылана Егоровна Нафанаилова. — Такая работа развивает ребенка, заставляя его не только разбираться в выбранном вопросе, но и учиться находить необходимую информацию из множества источников, правильно ее анализировать и подавать аудитории. Также во время подобных конференций ребенок учится публичному выступлению, отвечать на поставленные вопросы слушателей, видеть перспективу своего исследования.

Экспертам было нелегко определить победителей, но по итогам всех протоколов, наивысший балл получили работы Яковлева Александра из Мастахской СОШ, Кобяйского улуса в секции «Всемироное наследие и культура мира» с докладом «Изготовление авторских этно-оберегов с руническими символами», Яковлевой Татьяны из СОШ №26, г.Якутск в секции «Всемирное наследие и борьба за мир» с докладом «Никто не забыт, ничто не забыто», Доргуевой Санаайы из Таттинского лицея Таттинского улуса в секции «Всемироное наследие и туризм» с докладом «Сувенирная продукция: великие дети Якутии», Якоминой Марины из Сангарской гимназии, Кобяйского улуса в секции «Всемироное наследие и окружающая среда» с докладом «Булавоусые и чешуекрылые в окрестностях п.Сангар», Ивановой Татьяны из Нюрбинской СОШ№2, Нюрбинского улуса в секции «Организационные принципы ЮНЕСКО» с докладом «Кибертравля, как коммуникативная проблема интернета».

По итогам работ конференции авторы лучших работ награждены дипломами и рекомендованы для участия в российских конкурсах и конференциях по линии ЮНЕСКО.

Абсолютным победителем конференции, набравший максимальное количество баллов, стал Яковлев Александр из Мастахской СОШ Кобяйского района. Он награжден премией Главы Республики Саха (Якутия) и приглашен на Ёлку Главы в этом году.

Источник: Сосновый бор.
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