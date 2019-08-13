Состоится ювелирная выставка выпускников Летней школы дизайна

Этим летом в Якутске стартовал образовательный проект — Летняя школа дизайна ювелиров, посвященная Году консолидации в РС(Я). Проект, аналога которого еще не было в Якутии — результат сотрудничества якутской компании «Сэйбиэм», Арктического государственного института культуры и искусств, а также знаменитой Британской школы дизайна — Universal University. Отметим, что проект инициировала Советник председателя правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева, будучи председателем правления АЭБ.

В течение всего лета якутские ювелиры-дизайнеры проходили обучение в Universal University. Преподавателями курса выступили известные эксперты и профессионалы: руководитель ювелирного бренда Alchemia Jewellery, куратор программы «Ювелирный дизайн» в Британской высшей школе дизайна Игорь Комов, Генеральный директор международной консалтинговой компании в индустрии моды Y Consulting, куратор совместной MBA-программы МГИМО и Британской высшей школы дизайна «Менеджмент в индустрии моды» Дарья Ядерная, соавтор ювелирного бренда Alchemia Jewellery, сокуратор и преподаватель программы «Ювелирный дизайн» Екатерина Комова и другие. По итогам обучения участники Летней школы дизайна прошли защиту дипломных работ.

13 августа 2019 г. уникальные ювелирные издания участников Летней школы дизайна будут представлены на эксклюзивной закрытой презентации выставки по адресу ул. Ленина проспект, 9/2, Ювелирный дом Киэргэ, 2 этаж.