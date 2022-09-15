Состоится XIV съезд учителей и педагогической общественности Якутии

«Навстречу съезду»: XIV съезд учителей и педагогической общественности состоится с 4 по 7 октября.

Начался новый 2022-2023 учебный год вместе с ним и в нашей республике стартует Педагогическая декада.

27 сентября – Всероссийский день работников дошкольного образования, 2 октября – Президент России Владимир Путин учредил Днем среднего профессионального образования, а 5 октября, как известно мы отмечаем День учителя. Объединив все эти значимые профессиональные даты Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) объявляет о Педагогической декаде, старт которой начнется 27 сентября.

Основным мероприятием Педагогической декады станет XIV съезд учителей и педагогической общественности Якутии, который состоится в столице республики с 4 по 7 октября. На съезде 500 делегатов и участников обсудят стратегию развития системы образования до 2030 года. Одной из главных тем широкого обсуждения также станет создание глобальной экосистемы непрерывного образования.

XIV съезд учителей и педагогической общественности проводится в юбилейный год – в год 100-летия Якутской АССР, 100-летия образования Народного комиссариата просвещения ЯАССР и 105-летия Народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева.

Ключевая идея съезда звучит следующим образом: Открытое образование – пространство возможностей. Сегодня все мировое сообщество находится в поисках новых моделей содержания и форм образования, ускорения изменений во всех сферах общественной жизни. Меняются ролевые модели педагогов, образование выходит за стены школ и университетов, стимулируя развитие образовательных экосистем. Ценность образования растет как для развития регионов и стран, так и для каждого человека.

Съезд включает в себя обширную программу мероприятий, где каждый сможет выбрать то, что необходимо ему для развития и самосовершенствования. Будут организованы Пленарное заседание, переговорные, дискуссионные и презентационные площадки, круглые столы, семинары, интерактивные акции, выставки образовательных технологий и др. Среди крупных мероприятий съезда – мультимедийная выставка «Образование, открытое в будущее»; День открытых дверей СВФУ, “Современное столичное образование”, на котором делегаты посетят образовательные организации г. Якутска и государственные организации, подведомственные Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), «Автотур по мастерским профессиональных образовательных организаций»; Встреча главы Якутии Айсена Николаева с лучшими учителями, встреча министра образования Ирины Любимовой с делегатами-главами муниципальных образований и поселений республики. Кроме того, для делегатов будет организована экспресс-диагностика здоровья в Национальном центре медицины.



Якутские педагоги посетят уникальные лекции от ведущих ученых России в области образования: Цирульников Анатолий Маркович, д.п.н., профессор, академик РАО; Власова Елена Зотиковна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой РГПУ им. А.И. Герцена; Высоцкий Иван Ростиславович, начальник отдела ГОУ ЦПМ, автор концепции математического образования в РФ и Шиян Ольга Александровна, к.п.н., доцент дирекции образовательных программ, ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка МГПУ.



Организаторы уверены, что XIV съезд учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) станет настоящим праздником общения и обмена педагогическим опытом.