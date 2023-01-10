10.01.2023
16:58
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Путешествия & Отдых

Состоится встреча с участниками автоэкспедиции Arctic Trophy

В Якутском музее состоится встреча с участниками автоэкспедиции Arctic Trophy.

В эту субботу, 14 января, команда единомышленников и путешественников Arctic Trophy из Перми приглашает всех неравнодушных людей к путешествиям на трэвел встречу в теплой обстановке в этнографическом центре «Якутская юрта» Якутского музея им. Ем. Ярославского, на которой расскажут о путешествиях по России и Якутии. Начало в 13:00 ч.

Четвертый год подряд команда Arctic Trophy отправляется на новогодние каникулы в арктические экспедиции. В этот раз команда отправилась в самое холодное обитаемое место на планете – Якутию и посвятили свое путешествие онкобольным детям.

Вход свободный.

Адрес музея: пр. Ленина 5/2, конт.тел.: 42-51-74

 

Фото: пресс-службы
Источник: Якутский музей им. Ем. Ярославского

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