В Якутском музее состоится встреча с участниками автоэкспедиции Arctic Trophy.

В эту субботу, 14 января, команда единомышленников и путешественников Arctic Trophy из Перми приглашает всех неравнодушных людей к путешествиям на трэвел встречу в теплой обстановке в этнографическом центре «Якутская юрта» Якутского музея им. Ем. Ярославского, на которой расскажут о путешествиях по России и Якутии. Начало в 13:00 ч.

Четвертый год подряд команда Arctic Trophy отправляется на новогодние каникулы в арктические экспедиции. В этот раз команда отправилась в самое холодное обитаемое место на планете – Якутию и посвятили свое путешествие онкобольным детям.

Вход свободный.

Адрес музея: пр. Ленина 5/2, конт.тел.: 42-51-74