Состоится вечер классической музыки

Концерт-закрытие XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние»

Филармония Якутии приглашает 29 октября на концерт-закрытие XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».

В первом отделении концерта будет представлена программная симфония Петра Чайковского «Манфред», написанная на сюжет одноименной поэмы английского поэта Джорджа Байрона.

Второе отделение посвящено 150-летию со дня рождения выдающегося подвижника русского искусства за рубежом и организатора легендарных гастролей «Русские сезоны» — Сергея Дягилева. Оркестр исполнит Прелюдию для симфонического оркестра «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси и Сюиту из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

Дирижер — заслуженный деятель искусства РС(Я) Наталья Базалева.

Ведущая концерта – музыковед, заслуженный деятель искусств РС(Я) Елена Ким-Татаринова.

Ждем вас 29 октября в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина

Стоимость билетов 350/500 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн продажи на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s211



