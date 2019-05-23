Состоится творческий вечер известного якутского музыковеда

28 мая 2019 г. в 15.00 в Историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) состоится творческий вечер и презентация сборника «Публицистические статьи. Творческие портреты. Интервью. Очерки. Эссе (избранное)» кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) ПАВЛОВОЙ-БОРИСОВОЙ Татьяны Владимировны, посвященные к 50-летию со дня ее рождения и 30-летию творческой деятельности.

Павлова-Борисова Татьяна Владимировна – известный якутский музыковед, музыкальный критик, ученый-исследователь, публицист, член Союза композиторов России, член Союза писателей Республики Саха (Якутия), член Союза журналистов России, председатель Якутского филиала Всероссийского хорового общества, заместитель председателя Союза композиторов РС (Я), автор свыше 300 трудов, в том числе более 20 книг о музыке, театре, культуре и искусстве Якутии, а также составитель и музыкальный редактор более 20 CD-дисков ведущих якутских оперных певцов и исполнителей. Является главным редактором первого республиканского журнала о музыкальном искусстве Якутии «Якутия музыкальная», руководителем авторского проекта Государственной филармонии РС (Я) «Музыкальная гостиная».

На творческом вечере автор поделится своими размышлениями, расскажет об особенностях развития якутского музыкального искусства, о том как она пришла в музыку, определит основные вехи становления как музыковеда, исследователя, критика, публициста, организатора, музыкального общественного деятеля. Вниманию участников будет представлен первый в своем роде авторский сборник, куда вошли избранные музыкально-публицистические статьи, творческие портреты, интервью, очерки, эссе, создававшиеся Т.В. Павловой-Борисовой на протяжении нескольких десятилетий, в том числе публикуемые впервые. По этим материалам можно представить характерные особенности развития музыкальной культуры Якутии на рубеже XX-XXI вв.