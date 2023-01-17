Состоится суперсхватка — не пропустите!

Ньургун Скрябин Ахмед Чакаев сойдутся на ковре лиги «Wolnik».

Суперсхватка состоится 4 февраля в Москве.

Вывести вольную борьбу на высокий уровень. Такую задачу ставят перед собой организаторы борцовской лиги «Wolnik». В рамках спортивного шоу на ковре встречаются медалисты Олимпийских игр, чемпионы молодежных первенств Европы и бойцы ММА. Выход под музыку, световое оформление и единая экипировка – к организации шоу лига «Вольник» подходит со всей ответственностью. Борцовскому промоушену около года. Все начиналось с детских матчевых встреч, а теперь здесь выступают настоящие звезды борьбы.

Позади уже восемь проведенных турниров этого молодого промоушена. Девятый турнир состоится в Москве 4 февраля в спорткомплексе «Крылья Советов».

В главном карде турнира анонсирована суперсхватка с участием якутского легионера сборной Белоруссии Ньургуна Скрябина и дагестанца Ахмеда Чакаева, сообщает «Спорт Якутии». И нужно подчеркнуть, это станет первым участием борца из Якутии в популярном промоушене.

У данного противостояния своя предыстория. Напомним, последняя схватка борцов завершилась эпичной победой Скрябина на туше через Рычаг Милза на турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в 2016 году. А за месяц до турнира в Красноярске победу праздновал с большим отрывом Чакаев. Как будет в этот раз, покажет только ковер!

Ахмед Чакаев – звезда российской и мировой борьбы. Ему 35 лет, он является чемпионом и призёром чемпионатов России, обладатель Межконтинентального кубка, призёр чемпионатов Европы и мира, мастер спорта России международного класса. Чеченец по национальности.

Ньургун Скрябин – один из самых техничных борцов современности. Ему 32 года, является серебряным призером чемпионата Европы, победителем Гран-при «Иван Ярыгин», призером чемпионата России и четырехкратным чемпионом Республики Беларусь, мастер спорта Белоруссии международного класса.

Внимание, борцовский турнир покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ БОЕЦ.