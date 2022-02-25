Состоится стратсессия нацпроекта «Здравоохранение»

На стратсессии обсудят вопросы улучшения демографической ситуации, здоровья женского населения, повышения мотивации населения к ведению здорового образа жизни. Стратегическая сессия состоится в рамках XV съезда женщин Якутии и Дальневосточного женского форума «Женщины Якутии за интеллектуальное развитие и сохранение здоровой семьи и общества», посвященного 100-летию образования Якутской АССР и Году Матери в Республике Саха (Якутия).

Организаторы мероприятия Министерство здравоохранения РС(Я), Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, Лига «Женщины-Ученые Якутии», Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России».

Участники заслушают интересные доклады по следующим темам:

«Итоги реализации Национального проекта «Здравоохранение», «Состояние онкологической помощи женскому населению Республики Саха (Якутия)», «Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста – путь к сохранению человеческого потенциала», «Вклад регионального проекта «Старшее поколение» в активное долголетие населения республики», «Вклад ЯРО ВОД «Матери России» в оздоровлении женщин Севера», «Репродуктивное здоровье женщин в условиях пандемии», «Бесплодие: репродуктивное здоровье мужчин и женщин в Республике Саха (Якутия)», «Генетическое здоровье населения в Республике Саха (Якутия)», «Ответственное материнство: опыт Центрального округа г. Якутска»», «О реализации муниципальной целевой программы «Укрепление общественного здоровья в Мегино-Кангаласском улусе», «Культура здоровья и медико-социальные показатели: взаимосвязь и влияние».

С докладами выступят ведущие специалисты системы здравоохранения региона, лидеры общественных организаций, специалисты муниципальных образований.

Мероприятие пройдет 03 марта 2022 года, в 09.30 ч., в Ситуационном центре Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в очно-заочном формате (с подключением к конференции Zoom).

Ссылка для регистрации:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWqOm7fuLpjYm-V1iyefMp2WYZHXxUFVAF0j6yq04aj7hdWg/viewform

Ссылка для подключения к работе стратегической сессии:

https://us02web.zoom.us/j/81551696966?pwd=R3NHVnJXOFJQcmxWMXVTQVdPV3ZGZz09