25.02.2022
16:56
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Красота & Здоровье

Состоится стратсессия нацпроекта «Здравоохранение»

На стратсессии обсудят вопросы улучшения демографической ситуации, здоровья женского населения, повышения мотивации населения к ведению здорового образа жизни. Стратегическая сессия состоится в рамках XV съезда женщин Якутии и Дальневосточного женского форума «Женщины Якутии за интеллектуальное развитие и сохранение здоровой семьи и общества», посвященного 100-летию образования Якутской АССР и Году Матери в Республике Саха (Якутия).

Организаторы мероприятия Министерство здравоохранения РС(Я), Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова, Лига «Женщины-Ученые Якутии», Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России».

Участники заслушают интересные доклады по следующим темам: 

  1. «Итоги реализации Национального проекта «Здравоохранение», 
  2. «Состояние онкологической помощи женскому населению Республики Саха (Якутия)»,
  3. «Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста – путь к сохранению человеческого потенциала»,
  4. «Вклад регионального проекта «Старшее поколение» в активное долголетие населения республики»,
  5. «Вклад ЯРО ВОД «Матери России» в оздоровлении женщин Севера»,
  6. «Репродуктивное здоровье женщин в условиях пандемии»,
  7. «Бесплодие: репродуктивное здоровье мужчин и женщин в Республике Саха (Якутия)»,  
  8. «Генетическое здоровье населения в Республике Саха (Якутия)», 
  9. «Ответственное материнство: опыт Центрального округа г. Якутска»»,
  10. «О реализации муниципальной целевой программы «Укрепление общественного здоровья в Мегино-Кангаласском улусе»,
  11. «Культура здоровья и медико-социальные показатели: взаимосвязь и влияние».

С докладами выступят ведущие специалисты системы здравоохранения региона, лидеры общественных организаций, специалисты муниципальных образований.

Мероприятие пройдет 03 марта 2022 года, в 09.30 ч., в Ситуационном центре Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в очно-заочном формате (с подключением к конференции Zoom).

Ссылка для регистрации:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWqOm7fuLpjYm-V1iyefMp2WYZHXxUFVAF0j6yq04aj7hdWg/viewform

Ссылка для подключения к работе стратегической сессии:

https://us02web.zoom.us/j/81551696966?pwd=R3NHVnJXOFJQcmxWMXVTQVdPV3ZGZz09

Источник: Иван Борисов
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