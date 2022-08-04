Состоится съезд работников образования и педагогической общественности

Все мировое сообщество находится в поисках новых моделей содержания и форм образования, ускорения изменений во всех сферах общественной жизни. Образование выходит за стены школ и университетов, стимулируя развитие образовательных экосистем.

5-6 октября 2022 года в г. Якутске состоится XIV съезд работников образования и педагогической общественности Республики Саха (Якутия). Ключевая идея съезда: открытое образование – пространство возможностей. Съезд проводится в год 100-летия Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, 100-летия создания Народного комиссариата просвещения, здравоохранения и социального обеспечения Якутии, 105-летия Народного учителя СССР М.А. Алексеева, 430-летия автора «Великой дидактики», Я.А. Коменского, создавшего систему обучения, актуальную и в наше время. Съезд станет пространством объединения профессионального педагогического сообщества республики, основных заинтересованных сторон, синициирует партнерские отношения с сообществами родителей, инвесторов, социальных предпринимателей и работодателей.

С мая текущего года открыты площадки в Интернет- сайте Министерства образования и науки РС (Я), в социальных сетях, на педагогической ярмарке «Сельская школа & Образовательная марка»; проводится социологическое исследование среди школьников о будущем образования с целью определения приоритетных направлений региональной образовательной политики в едином российском образовательном пространстве.

Тематические блоки Съезда: саморегулируемое непрерывное обучение, кадровое обеспечение при переходе к образованию будущего, устойчивое партнерство субъектов образовательной экосистемы, современная образовательная среда и цифровая трансформация образования. Каждый тематический блок включает в себя широкий круг обсуждаемых вопросов.

В повестку обсуждаемых вопросов будут включены перспективное планирование на ближайшее десятилетие в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.), Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (2022-2031 гг.). Запланированы Пленарное заседание, переговорные, презентационные, дискуссионные площадки, тематические межведомственные круглые столы, открытые дискуссии в средствах массовой информации и на специальной виртуальной площадке на сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), выставка образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений, презентационные площадки продукции креативных индустрий, встречи делегатов с общественными объединениями, работодателями, школьниками, студентами, молодежными организациями. Также будут проведены мероприятия-спутники: форум арктических школ, родительский форум и иные.

В работе XIV съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) примут участие около 600 делегатов. Съезду должны предшествовать конференции на муниципальных уровнях с принятием приоритетов и направлений развития системы образования на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Планируется участие в работе Съезда главы Республики Саха (Якутия), председателя правительства Республики Саха (Якутия), представителей Министерства просвещения Российской Федерации, республиканских министерств и ведомств, представителей научных организаций, представителей бизнес структур и работодателей, профессионального, научного и родительского сообществ и др.