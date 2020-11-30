Состоится прямой эфир с врачом Центра медицины катастроф

Замглавного врача Республиканского центра медицины катастроф Наталья Слепцова проведёт прямой эфир в соцсетях, Сегодня, 30 ноября, заместитель главного врача по медицинской части ГКУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр медицины катастроф министерства здравоохранения РС(Я)» Наталья Слепцова проведёт прямой эфир на странице правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети Instagram. Наталья Слепцова ответит на все актуальные вопросы пользователей. Жители республики смогут задать вопросы в прямом эфире. Начало эфира в 17:00 по якутскому времени. Прямой эфир можно посмотреть в социальной сети Instagram @sakhagov Инста: https://instagram.com/sakhagov?igshid=1gh0tzfplsha7

Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

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