Состоится прямой эфир с врачом Центра медицины катастроф
Замглавного врача Республиканского центра медицины катастроф Наталья Слепцова проведёт прямой эфир в соцсетях,
Сегодня, 30 ноября, заместитель главного врача по медицинской части ГКУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр медицины катастроф министерства здравоохранения РС(Я)» Наталья Слепцова проведёт прямой эфир на странице правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети Instagram.
Наталья Слепцова ответит на все актуальные вопросы пользователей.
Жители республики смогут задать вопросы в прямом эфире.
Начало эфира в 17:00 по якутскому времени.
Прямой эфир можно посмотреть в социальной сети Instagram @sakhagov
Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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