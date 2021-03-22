22.03.2021
16:45
41
Образование
Состоится прямой эфир по конкурсу «АгроНТИ-2021»
Сегодня, 22 марта, в 18 часов 30 минут состоится прямой эфир с участием врио ректора АГАТУ Константина Константиновича Кривошапкина и доктора биологических наук Михаила Михайловича Черосова.
Тема эфира посвящена участию школьников во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ-2021».
Во время прямого эфира эксперты расскажут о порядке подачи заявок для участия в конкурсе и об особенностях направлений конкурса.
Напомним, что региональный этап «АгроНТИ –2021» проводится на базе ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.
Прямой эфир на странице @agatu_news и на Youtube канале «Вестник АГАТУ» по ссылке https://youtu.be/hAFZI_qtodU.
Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
#Пресс-служба АГАТУ#республика саха (якутия)#рся#Саха#Состоится прямой эфир по конкурсу «АгроНТИ-2021»#Якутия#Якутск
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