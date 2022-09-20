20.09.2022
13:23
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Культура

Состоится презентация книги Егора Старостина – Баягантая, изданного шрифтом по системе Брайля

Состоится презентация сборника стихотворений и рассказов Егора Старостина – Баягантая, изданного шрифтом по системе Брайля.

26 сентября в 9:30 ч. в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоится презентация сборника стихотворений и рассказов заслуженного ветерана СО РАН, поэта, прозаика, члена Союза писателей РС(Я) Старостина Егора Гаврильевича –Баягантая, изданных на якутском языке рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля.

Егор Гаврильевич Старостин – доктор технических наук, был директором Института физико-технических проблем Севера Якутского научного центра СО РАН, высококлассным специалистом в области строительной теплофизики и геокриологии, энергосберегающих технологий и проектирования инженерных сооружений в условиях криолитозоны. Являлся инициатором и руководителем научно-исследовательских проектов СО РАН, РФФИ, активно участвовал в деятельности испытательной лаборатории «Теплофизика», которая проводит сертификационные испытания строительных материалов и конструкций.

На презентации прозвучат песни на стихи Баягантая в авторском исполнении мелодистки Марьяны Макаровой.

Приглашаем друзей, однокурсников, коллег, родных и близких Егора Гаврильевича Старостина, поэтов и всех желающих приобщиться к поэзии Баягантая и принять активное участие в данном мероприятии в день рождения поэта.

Фото: пресс-службы
Источник: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)

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