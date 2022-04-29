Состоится открытие республиканского кардиологического диспансера

Несмотря на значительное улучшение системы диагностики и лечения, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смертности в России и в мире. Наша республика здесь не исключение, поэтому якутяне давно ожидают открытия нового Кардиососудистого центра.

И вот завтра, 30 апреля, в дни празднования 100-летнего юбилея ЯАССР, Республиканский кардиологический диспансер распахнет свои двери.

Генеральный директор Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины Станислав Жирков, отметил в интервью каналу НВК Саха, что возможности нового центра отвечают самым высоким требованиям современной клиники и будут доступны каждому жителю нашей республики каждому жителю Якутии – как столицы, так и самого дальнего района республики.

Открытие Республиканского кардиологического диспансера посетит большое количество гостей, в том числе известные кардиологи, неврологи, терапевты, специалисты в области профилактической медицины, организаторы здравоохранения ведущих медицинских клиник страны.

Среди гостей – министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова», академик РАН, профессор, д.м.н., главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергей Бойцов, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, член президиума ВАК Оксана Драпкина, директор института Цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, д.м.н. Николай Шамалов, заместитель руководителя Координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации Регина Иващенко и многие другие.

Гости примут участие в церемонии открытия кардиоцентра и в других официальных мероприятиях.

Республиканский кардиологический диспансер вводится в рамках проекта «100 социально-значимых объектов к 100-летию образования Якутской АССР».