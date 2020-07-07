Состоится онлайн-вебинар по вопросам патриотического воспитания детей

В Якутске проведут региональный вебинар по вопросам военно-патриотического и спортивно-оздоровительного воспитания детей и молодежи.

Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» вновь приглашает на методический четверг 9 июля в 14:00.

На этот раз онлайн-мероприятие будет посвящено теме военно-патриотического и спортивно-оздоровительного воспитания детей и молодежи в современных условиях.

Спикеры вебинара представят свой опыт работы в этом направлении, поделятся с актуальной информацией, тенденциями и методами развития военно-патриотического воспитания школьников республики. Участники вебинара обсудят региональный опыт в этом направлении, поделятся успешными кейсами внедрения военно-патриотического и спортивно-оздоровительного воспитания детей и молодежи в летнее время.

В целом рамках онлайн-мероприятия будут освещены следующие темы:

Организация летней оздоровительной кампании Министерства по физической культуре и спорту Якутии;

Тренировочные занятия по настольному теннису в летнее время в дистанционном режиме;

Тренировочные занятия по стрельбе из лука в летнее время в дистанционном режиме;

Профильная смена «Суолдьут» Центра «Сосновый бор»;

Районный военно-спортивный лагерь «Тобул»;

Опыт работы клуба «Юные искатели».

Участие бесплатное, необходимо только оставить заявку на вебинар по ссылке: https://forms.gle/7afj6sQ12ENSxWQF7

По окончании мероприятия участники смогут задать спикерам интересующие их вопросы и получат доступ к записи вебинара.