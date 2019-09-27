27.09.2019
20:45
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Культура & Образование

Состоится онлайн-премьера якутского фильма ужасов

Скоро якутский фильм ужасов «Кyлyк хомус» («Призрачный хомус») станет доступным для просмотра онлайн. Об этом сообщается на странице фильма.

Напомним, в этом году якутский хоррор получил главный приз конкурса российских кинодебютов.

Источник: https://www.instagram.com/p/B26UTa-oWkc/
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