27.09.2019
20:45
73
Культура & Образование
Состоится онлайн-премьера якутского фильма ужасов
Скоро якутский фильм ужасов «Кyлyк хомус» («Призрачный хомус») станет доступным для просмотра онлайн. Об этом сообщается на странице фильма.
Напомним, в этом году якутский хоррор получил главный приз конкурса российских кинодебютов.
Источник: https://www.instagram.com/p/B26UTa-oWkc/
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