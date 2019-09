Состоится онлайн-премьера якутского фильма ужасов

View this post on Instagram

Друзья! У нас ШИКАРНАЯ новость!🤓 Наш фильм ужасов «КYЛYК ХОМУС» скоро станет доступным для просмотра Онлайн в сервисе @sakhamovie.ru ‼️ Следите за новостями, чтобы быть готовыми к интернет-премьере👹