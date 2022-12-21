В «Триумфе» в Якутске 22 декабря состоится массовое театрализованное представление «Дорогой яркого Максима»

22 декабря в Якутске состоится массовое театрализованное представление «Дорогой яркого Максима», посвященное 125-летию М.К. Аммосова, а также 100-летию Якутской АССР, 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Мероприятие пройдет в 17.00 в ЦСП «Триумф». Вход на мероприятие будет свободным.

Якутия в 2022 году отмечает 100-летие образования ЯАССР и 390-летие вхождения Якутии в состав Российского Государства. Однако в череде юбилейных событий заявлена еще одна крупная юбилейная дата — 125-летие одного из отцов-основателей Якутской автономии Максима Кировича Аммосова. Этому событию будет посвящено масштабное театрализованное представление «Дорогой яркого Максима». Как рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, мероприятие станет одним из заключительных крупных событий года.

— Это театрализованное представление станет ярким завершающим штрихом в череде крупных республиканских культурных событий, которые были организованы за этот год. В рамках столетия ЯАССР мы провели десятки самых разнообразных массовых меропритий от шествия народных мастеров, Ысыаха, массовой игры на хомусе, до Конгресса национальных театров, Музыки для всех, Дней Якутии в Москве и тд. Театрализованное представление «Дорогой яркого Максима» станет своего рода предновогодним подарком жителям и гостям Якутска, которые смогут снова прикоснуться к грандиозной истории нашей республики. Люди живут поколениями и молодежь, я уверен, найдет в судьбе этого выдающегося человека, ярчайшей исторической личности пример стойкости и веры в свою звезду, — рассказал министр.

В творческую команду, работающую над проектом вошли: главный режиссер — директор ЯККиИ им. А.Д. Макаровой Захар Никитин, главный сценарист – заслуженный работник культуры РС(Я) Мария Боппоенова, главный хореограф — отличник культуры РС(Я) Алена Павлова, главный художник — Елена Каган. Дикторами выступят любимцы зрителей Сардана Федорова, Степан Федоренко, Николай Гоголев, Мария Ким, Василиса Мыреева. В мероприятии заняты практически все учреждения культуры республики — около 1000 участников. Это профессиональные артисты, танцевальные и творческие коллективы, участники художественной самодеятельности, а также активная молодежь Якутска, студенты СВФУ им. М.К. Аммосова, подведомственных образовательных учреждений Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

Творческая команда покажет Максима Аммосова ярким представителем своего народа, пламенным патриотом, который стоял у истоков образования государственности Якутии, весь его жизненный путь, а также затронет современность. В ходе представления также будут подробно раскрыты судьбы его соратников и единомышленников Платона Ойунского, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Степана Васильева. Представление будет состоять из пролога и трех основных эпизодов, каждый из которых объединяет определенный временной промежуток биографии Аммосова, а также основные исторические события — образование автономии Якутии, вхождение республики в состав России и тд.

Также в рамках события в фойе состоится объединенная выставка государственных учреждений культуры Республики Саха (Якутия) «Якутия: триумфальные вехи столетия». Выставка посвящена жизни и деятельности Максима Аммосова, а также его соратникам в деле становления национальной государственности. На ней будут представлены подлинные музейные предметы — личные вещи и документы, фотографии, архивные материалы, книги из фондов государственных и муниципальных музеев, библиотек, Национального архива Республики Саха (Якутия) и др. Выставка будет работать на втором этаже Триумфа (беговая дорожка, сектор С-В) с 15.00 до 18.00.