Состоится ли концерт Валерия Леонтьева в Якутске?

17 марта в ЦСП «Триумф» в Якутске объявлен единственный концерт Валерия Леонтьева. Как заявляли организаторы, это должен был быть прощальный концерт.

Как сообщается на сайте afisha.ykt.ru, грандиозный юбилейный концерто легендарного артиста, посвященный 50-летию творчества, все-таки состоится. Сегодня появилась информация на официальном сайте артиста leontiev.ru. ВСЕ РАНЕЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ БИЛЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

В то же время сегодня в российских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения, что певец Валерий Леонтьев покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщил приятель народного артиста РФ. По его словам, в США у певца есть недвижимость. «Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — цитирует знакомого Валерия Леонтьева «Комсомольская правда». По какой причине Леонтьев уехал из России — неизвестно. Последний пост на своей странице в Instagram он выкладывал 20 февраля. Отъезд многих знаменитостей за рубеж связывают с началом проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает URA.RU.



И у якутян, которые приобрели билеты, возникает вопрос: Так состоится ли прощальная гастроль певца 17 марта в Якутске или нет?