Состоится лекция об Исидоре Барахове



В преддверии Дня Республики Саха (Якутия) ДДН им. А.Е. Кулаковского приглашает на лекцию «О роли личности в становлении государственности Республики: Исидор Барахов». Спикер — Айтал Игоревич Яковлев, к.и.н., доцент ИФ СВФУ, н.с. Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук Республики Саха (Якутия).

Начало в 15:00, гостиная ДДН.

Вход свободный.

Исидор Никифорович Барахов (1898—1938) — советский государственный, общественно-политический деятель Якутии начала XX века. Вместе с Максимом Аммосовым и Платоном Ойунским стоял у истоков создания Якутской АССР в составе РСФСР, развития золотодобывающей промышленности на Àлдане. Он являлся руководителем не только республиканского, но и федерального масштаба и внес огромный вклад в формирование интеллектуального потенциала, развитие экономики, финансов, культуры и науки.