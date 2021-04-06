Состоится III съезд чукчей Якутии

Как рассказала корреспонденту «Илкэн» председатель Ассоциации чукчей РС(Я) Жанна Дьячкова, ожидается участие на съезде 26 делегатов из с. Колымское, п. Черский, а также Аллаиховского района и г. Якутска. Гостями мероприятия станут представители чукотского народа из соседнего Билибинского района Чукотского автономного округа.

На сегодняшний момент идет подготовительная работа по проведению съезда, составлена программа мероприятий, круглых столов, заседаний с представителями органов власти. Намечена обширная культурная программа.

С момента проведения II съезда чукчей Якутии прошло пять лет. В 2017 году он также состоялся в с. Колымское, единственном месте компактного проживания луоравтланов (самоназвание чукчей) в нашей республике. Тогда была принята резолюция, которая обозначила самые актуальные проблемы социально-экономического положения чукотского народа.

Жанна Дьячкова, председатель Ассоциации чукчей РС(Я) отмечает, что большая часть решений предыдущего съезда остается открытым.

– По решениям резолюции второго съезда мы отрабатывали с Ил Тумэн под руководством Виктора Губарева. Проводили совещания. Картина не радужная, из всего намеченного очень маленький процент выполненных мероприятий. Поэтому давно пора ставить вопрос, для чего тогда проводить эти съезды, если решения не выполняются? Актуальной остается проблема строительства школы. Здание сельской школы ветхое, 1976 года постройки. Дети по 2–3 месяца не учатся по причине низкой температуры в классах. О каком качестве образования можно говорить в данном случае? Не менее важным является вопрос строительства детского сада. На съезде мы будем говорить о проблеме занятости коренного населения, поднятии престижа оленеводства, строительстве жилья для оленеводов. Остается острым вопрос сохранения языка, который сегодня изучается как иностранный. Очень мало молодежи поступает в ссузы и вузы.

Тем не менее ряд пунктов второго съезда были решены, отмечает Жанна Дьячкова.

– Министерство здравоохранения Якутии выполнило много мероприятий по резолюции. Появился фтизиатр в районной больнице в 2018 году, были организованы выезды врачей в п. Колымское и оленеводческие бригады. С Министерством образования работали вплотную по изданию учебно-методических пособий. У нас вышли две книги – для чтения и по родному языку. Министерством культуры во исполнение пунктов резолюции идет поддержка народного ансамбля «Ярар». В с. Колымское получили дотацию в размере около 800 тысяч по программе «Сельские клубы» на благоустройство дома культуры.

Председатель Ассоциации чукчей отмечает, коренные жители обеспокоены ценами на ГСМ, ростом тарифов на авиаперевозки, экономическими вопросами, проблемами традиционного природопользования и т.д. Все это будет обсуждаться на предстоящем съезде.

– Сейчас в предвкушении радости встреч настрой очень хороший у людей. Ожидаем гостей, наших сородичей из Чукотки, которые везут свою программу. Они были вдохновлены нашим первым съездом и после знакомства у нас с ними налажено тесное сотрудничеств. И сейчас мы хотим организовать культурный обмен, обмен званиями, опытом, наработками, похвалиться какими-то победами на вечере дружбы, который будет проведен на чукотском языке от начала до конца. Будет очень интересно.

По итогам работы III съезда чукчей Якутии будет принята резолюция и состоятся выборы председателя Ассоциации чукчей РС(Я).

В Республике Саха (Якутия) по переписи 2010 года проживает 670 чукчей. Место компактного проживания — село Колымское Нижнеколымского района. Основным традиционным видом деятельности чукчей в районе является оленеводство. В ноябре 2011 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) селу Колымское дан статус «Национального чукотского Халарчинского наслега».