Состоится фестиваль «Летний позитив» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), Окружная администрация города Якутска, МБOУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск», при поддержке Управления образования окружной администрации ГО «город Якутск», МУ МВД России «Якутское», КДН и ЗП OA г. Якутска, административных округов г. Якутска на площади Орджоникидзе проводят с 1 июля по 22 июля 2022 года фестиваль «Летний позитив» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и состоящие на учете в ПДН и КДН.

XIII городской фестиваль «Летний позитив» проводится во исполнение пункта 1.1.7. государственной программы «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 г.г.» и в рамках организации летнего отдыха и занятости детей в 2022 году согласно Плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Якутск на 2020-2024 гг.» в 2022 году, утвержденного приказа управлением образования окружной администрации города Якутска от 10.01.2022г.№01-10/37 и в целях воспитания и социализации детей.

Фестиваль состоит из мероприятий:

1. Состязания по национальным видам спорта «Игры предков».

2. Соревнования по мини-футболу, посвященные памяти подполковника милиции Игоря Лукашина 11, 12 июля СК «Дохсун», 10.00ч.

3. Велоэстафета «Дорожный лабиринт». 14 июля на пл. Победы, 15.00ч.

4. Спортивные соревнования «Старты надежд». 18 июля с/площадка НПСОШ №2, 14ч.30мин.

5. Танцевальный баттл «Ритмы города». 22 июля, 15.00ч., пл. Орджоникидзе

6. Интеллектуальная игра «КВИЗ». 20 июля, 15ч.00 мин., Исторический парк «Россия – моя история».

7. Военно-спортивная игра на местности «Таежный герой». 5, 6, 7 июля на территории Центра профессиональной подготовки МВД РС(Я), Маганский тракт, 4 км.

Просим Вас направить представителей прессы и ТВ для освещения открытия фестиваля «Летний позитив» и спортивных соревнований «Игры предков». Мероприятие состоится 1 июля 2022г. 15.00ч. на спортивной площадке НПСОШ №2.