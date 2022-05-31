В местности «Аркит» по Вилюйскому тракту состоится эвенкийский традиционный праздник «Бакалдын».

Ассоциация эвенков Якутии и МР «Оленекский эвенкийский национальный район» 3-5 июня приглашают на летний обрядовый праздник встречи лета, нового года «Бакалдын», что в переводе означает «встреча».

Праздник был восстановлен в конце 80-х годов энтузиастами, учёными, носителями эвенкийского языка и культуры на основе обрядового праздника «Икэнипкэ».

В этом году праздник пройдет на берегу речки Кэнкэмэ, на новом месте построен этнокомплекс.

Основной организатор: МР «Оленекский эвенкийский национальный район».

В программе обряды, торжественная часть, конкурсы по национальному жилищу, кухне, одежде, молодежные конкурсы для девушек и парней, состязания и национальные игры.

Встреча сородичей, встреча друзей, встреча гостей, встреча долгожданного теплого солнца и жарких летних дней — это Бакалдын!

Место проведения: г. Якутск, Вилюйский тракт, 43 км.

Дата проведения: 3-5 июня 2022 г.

P.S. С собой еду, посуду, одежду по погоде, палатку, спальник (если ночуете)