11.01.2023
16:15
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Спорт

Состоится экстремальный забег 🏃‍♂️🏃‍♂️

🏃‍♂️ Экстремальный забег на Полюсе холода устроят 11 февраля.

🔺 Старт экстремальному марафону будет дан в Оймяконе, финишируют участники у села Томтор II Борогонского наслега. Регистрацию прошли 106 спортсменов, среди которых немало титулованных спортсменов.

🔺 Участники соревнуются в четырех дистанциях на 5, 10, 21 и 42 км по возрастным группам, разделенным на пять категорий. Абсолютных победителей на дистанциях 42 и 21 км среди мужчин и женщин наградят кубками и денежными призами.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк ГазетаОлекма

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