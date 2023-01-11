Состоится экстремальный забег 🏃‍♂️🏃‍♂️

🏃‍♂️ Экстремальный забег на Полюсе холода устроят 11 февраля. 🔺 Старт экстремальному марафону будет дан в Оймяконе, финишируют участники у села Томтор II Борогонского наслега. Регистрацию прошли 106 спортсменов, среди которых немало титулованных спортсменов. 🔺 Участники соревнуются в четырех дистанциях на 5, 10, 21 и 42 км по возрастным группам, разделенным на пять категорий. Абсолютных победителей на дистанциях 42 и 21 км среди мужчин и женщин наградят кубками и денежными призами.

Фото: пресс-службы Источник: тгк ГазетаОлекма

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх