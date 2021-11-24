Состоится бенефис солиста Театра оперы и балета Александра Емельянова❗

26 ноября на сцене Театра оперы и балета им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона состоится бенефис «Первые 20 лет», посвященный юбилейной дате солиста оперы, заслуженного и народного артиста Республики Саха (Якутия) Александра Емельянова.

Александр Емельянов — ведущий солист оперы Государственного театра оперы и балета. Будучи студентом Арктического института культуры и искусств, с 2001 г. начал свою яркую сценическую деятельность в Театре оперы и балета. Емельянов – лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, лауреат Республиканского театрального фестиваля «Желанный берег-2021», один из ведущих участников спектакля «Сказка братьев Гримм» — лауреата Национальной оперной премии «Онегин-2021».

Александр Емельянов за 20 лет сценической деятельности исполнил около 30 баритональных партий в классическом оперном наследии, современных постановках. Он первый из якутских певцов, выступавший на сценах российских оперных театров по контракту. Один из первых солистов оперы, прошедший конкурс на исполнение сложнейшей баритональной партии Риголетто в двух театрах Италии. Емельянов – творчески активный певец, выступающий во многих федеральных, республиканских акциях, особенно в пору эпидемии в 2020-2021 гг. Является исполнителем Гимна Якутска.

В юбилейном вечере примут участие ведущие солисты оперы, хор и симфонический оркестр, дирижер Николай Пикутский, Алексей Унаров. Специальный гость – дирижер Алессандро Биччи (Италия).